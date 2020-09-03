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Lufthansa'ya ''Bilet ücretini iade et'' baskısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle uçak seferlerini iptal eden Lufthansa'nın bilet ücretlerinin iadesini geciktirmesi eleştirilere neden oldu.

Lufthansa'ya ''Bilet ücretini iade et'' baskısı

Tüketiciyi koruma birliği, mağduriyetin giderilmesi için hükümete çağrı yaptı.Koronavirüs salgını nedeniyle yüzlerce uçak seferini iptal etmek zorunda kalan Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın bilet ücretlerini iade etmekte gecikmesi eleştirilere yol açtı. Almanya Tüketici Merkezleri Federal Birliği (vzbv) Başkanı Klaus Müller, Lufthansa'nın müşterilerine ücret iadelerini hızlandırması için Alman hükümetinin baskıyı artırmasını talep etti. Berlin Yeni Yazı İşleri Birliği'ne bağlı gazetelere konuşan Müller, Lufthansa'nın Ağustos ayı sonuna kadar bütün bilet ücretlerini iade etmesi gerektiğini belirtti. Lufthansa ise Haziran sonuna kadar iptal edilen seferlerin bilet ücretlerinin iadelerinin birkaç hafta daha süreceğini duyurdu.

"Zorla yasa dışı kredi” nitelendirmesi

Tüketici Merkezleri Federal Birliği Başkanı Müller ücreti iade edilmeyen biletleri şirketin korona krizi nedeniyle girdiği zor durumda müşterilerinden "zorla aldığı yasa dışı kredi” olarak nitelendirerek "Lufthansa'nın vatandaşların vergileri sayesinde milyarlarca euro yardım almasına rağmen bilet ücretlerini iade etmemesi kabul edilebilecek bir durum değil. Avrupa Birliği uçuş yolcuları hakları yönetmeliği gereği bu ücretlerin yedi gün içerisinde geri ödenmesi gerekiyor” dedi.

Diğer yandan Alman hükümeti de Lufthansa'nın bilet iade işlemlerinin gecikmesini eleştirdi. Spiegel dergisine konuşan Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ulrich Nussbaum "Lufthansa'nın devletten aldığı büyük yardımlara rağmen yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi ve müşterilerine iadeleri zamanında yapmaması anlaşılır gibi değil” dedi.

Lufthansa hakkında yasal işlem başlatıldı

Spiegel'in aktardığına göre, Lufthansa yaklaşık 4 milyon 480 bin iade talebinden 3 milyon 240 bininin, Eurowings'de ise iade için yapılan 378 bin başvurunun yarısının işleme alındığını Federal Havacılık Dairesi'ne bildirdi. Dergi, Federal Havacılık Dairesi'nin yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Lufthansa hakkında işlem başlattığını yazdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle mali sıkıntı yaşayan Alman havayolu şirketi Lufthansa, Federal Hükümet'ten yaklaşık 9 milyar euro maddidestek aldı. Mart ayında yayılan salgın nedeniyle uçak seferlerinin çoğunu iptal etmek zorunda kalan şirket, yolcu sayısında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 99 oranında gerileme kaydetti.

''İade işlemleri otomatiğe bağlandı''

Eleştiriler hakkında Pazartesi günü bir açıklama yapan Lufthansa sözcüsü normal şartlar altında iade işlemlerinin şirket için bir istisna olduğunu, şu anda ise günde on binlerce işlemin yapılması gerektiğine dikkat çekti. Lufthansa'nın verdiği bilgilere göre, bu yıl içinde 2 milyar euro tutarında iade yapıldı. "İade işlemlerinin hızlandırılması için çalışma kapasitemizi arttırdık” diyen Lufthansa sözcüsü, bu şekilde her ay milyonlarca euro ödemenin yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Mart ayından Haziran ortasına kadar olan iade başvurularının büyük ölçüde işleme alındığını belirten sözcü, "İadelerde 1 milyar eurodan daha az tutarın ise henüz geri ödenmediğini” kaydetti.

Şirket tarihinin en büyük uçuş planı değişikliği

Bu kadar fazla iade işlemi ile bugüne kadar karşı karşıya kalmadıkları için otomatik bir iade sistemleri olmadığını, işlemlerin bu nedenle ilk etapta manuel olarak yapıldığını belirten Lufthansa sözcüsü yeni bir sistemle otomatik işleme geçildiğini belirtti. Sözcü, "şirket tarihinde yapılan en büyük uçuş planı değişikliği” nedeniyle iadelerin geciktiğini de sözlerine ekledi.

Lufthansa müşterileri şirketin internet sayfası lufthansa.com üzerinden iade başvurusunda bulunabiliyor. Yolcular, Avrupa Birliği Yolcu hakları yönetmeliğinin sekizinci maddesine göre biletlerinin tam iade ücretlerini yedi gün içerisinde alma hakkına sahip. Bu yönetmelik koronavirüs salgını gibi olağanüstü durumları da kapsıyor.

AFP/NS, JD

© Deutsche Welle Türkçe


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