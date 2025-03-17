FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Lüks açılışlar, şatafatlı organizasyonlar! Patrona hapis yolu gözükünce KÜNYE boş kaldı! Erkan Kork meğer o ünlü güzelle birlikte vurgun yapmış

Lüks açılışlar, şatafatlı organizasyonlar! Patrona hapis yolu gözükünce KÜNYE boş kaldı! Erkan Kork meğer o ünlü güzelle birlikte vurgun yapmış

17.03.2025 15:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem de İstanbul emniyeti ailelerin korkulu rüyası yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmıyor! Son olarak Pozitif Bank, Payfix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork gözaltına alındı! Oyuncu Meltem Beydilli ve emekli bir albay da çete üyesi olmakla suçlanıyor. Yayın hayatına büyük bir sükseyle giren Flash TV'de künye alanı boş kaldı.

Lüks açılışlar, şatafatlı organizasyonlar! Patrona hapis yolu gözükünce KÜNYE boş kaldı! Erkan Kork meğer o ünlü güzelle birlikte vurgun yapmış

Son dakika: Oyuncular emekli askerler hepsi işin içindeymiş! Pozitif Bank, Payfix ve Flash TV TMSF'ye devredildi! Erkan Kork'un banka ve TV kanalını da Payfix'teki yasa dışı bahis parasıyla aldığı ifade ediliyor.

image_from_ios

BÜYÜK GÖSTERİŞLE AÇILDI KÜNYESİ BOŞ KALDI

Yayın hayatına büyük bir şatafatla başlayan devir sonrasında medyada birçok kişinin övgüyle bahsettiği Flash TV'nin patronu Erkan Kork bahis baronu çıktı! Bahis baronunun TV kanalında faaliyet gösteren birçok yayıncı ise Erkan Kork'a cezaevi yolu gözükünce ortadan kayboldu. Öyle ki Flash TV'nin açılış sayfasındaki KÜNYE sayfası da boş kaldı!

TTT

OYUNCU MELTEM BEYDİLLİ VE EMEKLİ ALBAY DA SUÇLANIYOR

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde albay rutbesinde görev yapan Yavuz Fildiş de yine soruşturma başlatılan isimler arasında! Yasa dışı bahis davasında ana örgünün ayaklarından birinde de oyuncu Meltem Beydilli'nin olduğu ifade edildi. Soruşturma başlatılan isimler arasında Meltem Beydilli ve annesi de var.

image_from_ios

KAÇAK BAHİSLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Milyonlarca ailenin hayatını kabusa çeviren, boşanmalaran eden olan anne babaların çocuklarına sırt çevirmelerine sebebiyet veren bahis belasını ülkenin başına açan bu yapı karşısında tüm kolluk kuvvetleri ve yargı mensupları teyakkuzda! Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis konusunda yakın tarihin en büyük operasyonlarını yapıyor!

image_from_ios

BDDK DEVRİ DUYURDU

Diğer yandan Pozitifbank'ın yönetiminin TMSF'ye devredildiği açıklandı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan % 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

RERS

Canlı Borsa
Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldıMaaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı
Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'
Anahtar Kelimeler:
Flash TV Erkan Kork Meltem Beydilli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Lüks açılışlar, şatafatlı organizasyonlar! Patrona hapis yolu gözükünce KÜNYE boş kaldı! Erkan Kork meğer o ünlü güzelle birlikte vurgun yapmış

Lüks açılışlar, şatafatlı organizasyonlar! Patrona hapis yolu gözükünce KÜNYE boş kaldı! Erkan Kork meğer o ünlü güzelle birlikte vurgun yapmış

'O parayı ceplerine indiriyorlar' Devletin verdiği bir buçuk milyonluk destek ihtiyacı olmayanlara gidiyor

'O parayı ceplerine indiriyorlar' Devletin verdiği bir buçuk milyonluk destek ihtiyacı olmayanlara gidiyor

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Kuyumcuya gidip bozdurmaya başladılar! Gram, çeyrek...

Kuyumcuya gidip bozdurmaya başladılar! Gram, çeyrek...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.