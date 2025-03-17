Lüks açılışlar, şatafatlı organizasyonlar! Patrona hapis yolu gözükünce KÜNYE boş kaldı! Erkan Kork meğer o ünlü güzelle birlikte vurgun yapmış

Son dakika: Oyuncular emekli askerler hepsi işin içindeymiş! Pozitif Bank, Payfix ve Flash TV TMSF'ye devredildi! Erkan Kork'un banka ve TV kanalını da Payfix'teki yasa dışı bahis parasıyla aldığı ifade ediliyor.

BÜYÜK GÖSTERİŞLE AÇILDI KÜNYESİ BOŞ KALDI

Yayın hayatına büyük bir şatafatla başlayan devir sonrasında medyada birçok kişinin övgüyle bahsettiği Flash TV'nin patronu Erkan Kork bahis baronu çıktı! Bahis baronunun TV kanalında faaliyet gösteren birçok yayıncı ise Erkan Kork'a cezaevi yolu gözükünce ortadan kayboldu. Öyle ki Flash TV'nin açılış sayfasındaki KÜNYE sayfası da boş kaldı!

OYUNCU MELTEM BEYDİLLİ VE EMEKLİ ALBAY DA SUÇLANIYOR

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde albay rutbesinde görev yapan Yavuz Fildiş de yine soruşturma başlatılan isimler arasında! Yasa dışı bahis davasında ana örgünün ayaklarından birinde de oyuncu Meltem Beydilli'nin olduğu ifade edildi. Soruşturma başlatılan isimler arasında Meltem Beydilli ve annesi de var.

KAÇAK BAHİSLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Milyonlarca ailenin hayatını kabusa çeviren, boşanmalaran eden olan anne babaların çocuklarına sırt çevirmelerine sebebiyet veren bahis belasını ülkenin başına açan bu yapı karşısında tüm kolluk kuvvetleri ve yargı mensupları teyakkuzda! Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis konusunda yakın tarihin en büyük operasyonlarını yapıyor!

BDDK DEVRİ DUYURDU

Diğer yandan Pozitifbank'ın yönetiminin TMSF'ye devredildiği açıklandı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan % 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.