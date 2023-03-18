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Lüks restoranda 1200, esnaf lokantasında 250... Bu sene Ramazan cep yakacak

18.03.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan'a sayılı günler kala restoranlarda iftar menüleri hazırlanmaya başlandı. Bu seneki menüler cep yakıyor. Enflasyonun etkilediği menüler lüks restoranda kişi başı 1200, esnaf lokantasında 250 TL'yi buluyor.

Lüks restoranda 1200, esnaf lokantasında 250... Bu sene Ramazan cep yakacak

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Lokantalar da iftar menülerini belirlemeye başladı. Ancak bu senenin menülerine enflasyon damga vurdu. Fiyatlar ikiye katlandı.

LÜKS RESTORANDA 1200 TL

Enflasyon iftar sofralarında da yerini aldı. İftar menülerinin fiyatı ikiye katlandı, dışarıda iftar zorlaştı. İşletmeciler artan fiyatlara maliyetleri neden olarak gösterdi.Kuzu tandır, çoban kavurma, çökertme, güllaçtan oluşan bir menünün kişi başı fiyatı 750 TL. Lüks restoranlarda kişi başı menü fiyatı 1200 TL'den başlıyor.

ESNAFA LOKANTASINDA 250 TL

Show Haber'in haberine göre esnaf lokantasında ise mercimek çorbası, kuru fasulye ve kebap çeşitlerinden oluşan bir menünün fiyatı ise 250 TL'yi buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan restoran iftar

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