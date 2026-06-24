FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Lüks rezidansta aidat krizi: 20 bin TL aidat, 100 bin TL ek ödeme

Antalya’da lüks bir rezidansta aidatın 13 bin TL’den 20 bin TL’ye çıkarılmasına tepki gösteren Hediye Hin, yönetime dava açtı. Ocak ayı için de 120 bin TL ödeme talep edildiğini belirten Hin, “Asansörler, sular, elektrikler ve klimalar kapatıldı” dedi. Mahkeme site defterlerinin teslimi için 2 hafta süre verirken, bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Lüks rezidansta aidat krizi: 20 bin TL aidat, 100 bin TL ek ödeme

Antalya'da lüks konutlarda yaşanan aidat artışı tartışması yargıya taşındı. Konyaaltı ilçesinde bulunan lüks bir rezidansta yaşayan Hediye Hin, aidatların 13 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarılması ve ayrıca 100 bin TL ek ödeme talep edilmesi üzerine site yönetimine karşı dava açtı. Hin, yüksek aidat artışının yanı sıra siteye ait gelir-gider kalemlerinin şeffaf şekilde açıklanmadığını, bazı aidat borçlarında indirim yapıldığını ve toplantı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğunu iddia etti. Davaya ilişkin duruşma Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya kat malikleri ile taraf avukatları katıldı. Tarafların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme, ara kararını açıkladı.

MAHKEMEDEN BİLİRKİŞİ KARARI

Mahkeme, dava konusu siteye ait karar defteri, toplantı çağrı belgeleri ve hazirun cetvelinin dosyaya sunulması için davalı tarafa 2 haftalık kesin süre verdi. Belgelerin dosyaya kazandırılmasının ardından dosyanın Kat Mülkiyeti Kanunu alanında uzman bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına hükmedildi. Bu aşamada tanık dinlenmesinin yargılamaya katkı sağlamayacağına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Lüks rezidansta aidat krizi: 20 bin TL aidat, 100 bin TL ek ödeme 1

"BÜTÇE VE BİLANÇO OLMADAN AİDAT BELİRLENDİ"

Duruşmanın ardından açıklama yapan rezidans sakinlerinden Hediye Hin, 5 Ocak 2026 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında karar defterinin hazır bulunmadığını öne sürdü. Hin, toplantıda ocak ayı için 120 bin TL ödeme talep edildiğini, sonraki aylar için ise aidatın 20 bin TL olarak belirlendiğini söyledi. Aidat kararının bütçe ve bilanço olmadan alındığını iddia eden Hin, "5 Ocak 2026 tarihinde genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda karar defteri hazır değildi. Ocak ayında 120 bin TL aidat toplandı, diğer aylar için de aidat 20 bin TL olarak belirlendi. Ancak bu belirleme, bütçe ve bilanço olmadan yapıldı" dedi.

"ASANSÖRLER, SULAR,ELEKTRİKLER VE KLİMALAR KAPATILDI"

Talep edilen ödemenin tahsil edilebilmesi için sitede bazı hizmetlerin kesildiğini ileri süren Hin, "120 bin TL'nin toplanabilmesi için asansörler, sular, elektrikler ve klimalar kapatıldı. Sitede mahrumiyet oluştu. Bunların tamamı da video kayıtlarıyla belgelendi" diye konuştu.

Lüks rezidansta aidat krizi: 20 bin TL aidat, 100 bin TL ek ödeme 2

"BORÇLARIN DÜŞÜRÜLMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Sitede bazı kişilerin ödemediği aidat borçlarıyla ilgili de olağanüstü toplantıda indirim kararı alındığını iddia eden Hin, bu duruma yasal şerh koyduğunu ve konuyu mahkemeye taşıdığını belirtti. Hin, "Sitemizde belli bir grubun ödemediği, yaklaşık 6 milyon TL'ye yakın aidat borcu bulunuyor. Olağanüstü toplantıda bu borçlarda indirim yapılmasına karar verildi. Ancak ben bununla ilgili gerekli yasal şerhimi koydum ve konuyu mahkemeye taşıdım. Kat Mülkiyeti Kanunu ve kişisel haklar gereği böyle bir kararın kabul edilebilir tarafı yok. Benim ödediğim paranın, aidatını ödemeyenlere hediye edilmesini asla kabul etmiyorum. Davamın sonuna kadar takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

"TOPLANAN PARALARIN NEDEN FAİZDE OLDUĞUNU SORACAĞIZ"

Site adına toplanan paraların da faiz hesabında değerlendirildiğini öne süren Hin, bu konunun da yargılama sürecinde açıklığa kavuşmasını isteyeceklerini söyledi. Hin, "Site adına toplanan paraların, faiz kararı alınmaksızın fonlara yatırılıp işletildiğini öğrendik. Borç adı altında toplanan paranın neden faizde olduğunu hukuk önünde soracağız. Aynı zamanda toplanan vekâletlerin usulüne uygun olup olmadığının tespitini de mahkemeden talep edeceğiz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev banka ING altın tahminini açıkladı! Yıl sonu beklentileri değiştiDev banka ING altın tahminini açıkladı! Yıl sonu beklentileri değişti
Hatay'da 1387 depremzede çiftçiye tohum desteğinde bulunulduHatay'da 1387 depremzede çiftçiye tohum desteğinde bulunuldu

Anahtar Kelimeler:
antalya aidat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Büyük artış oldu, rekor bekleniyor: Randevularını alsınlar

Büyük artış oldu, rekor bekleniyor: Randevularını alsınlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.