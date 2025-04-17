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Lüksemburg'un para birimi nedir? Lüksemburg'un para biriminin kodu ve sembolü

Resmi ve uzun ismi ile Lüksemburg Büyük Dukalığı, denize kıyısı bulunmayan küçük bir devlettir. Etrafında Belçika, Almanya ve Fransa ülkeleri bulunmaktadır. Ülkenin hem başkenti hem de en büyük şehri konumunda olan şehrin adı da Lüksemburg’dur.

Lüksemburg'un para birimi nedir? Lüksemburg'un para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Oldukça köklü bir tarihçesi olan ve üniter parlamenter dualık anayasal monarşi ile yönetilen Lüksemburg’da konuşulan ve kabul edilen resmi diller Lüksemburgca, Fransızca ve Almanca dilleridir. Ülke, Fransa İmparatorluğu'ndan 1815 yılında ayrılmıştır. Toplam yüzölçümü 2.586 kilometrekaredir. Nüfusu ise 602.010 civarındadır. Anayasal krallık ve parlamenter temsili demokrasinin hakim olduğu ülke Bakanlar Kurulu yükümlülüğündedir.

Lüksemburg'un para birimi nedir?

Lüksemburg, 3 ayrı bölgeye ayrılmıştır. Bu 3 şehir kendi içinde 12 adet kantona bölünmüştür. Kantonlar da kendi içinde 16 komüne ayrılmış şekildedir. Komünlerin 12'si şehir statüsündedir. Bu şehirler içinde en büyük olan ise aynı zamanda ülkenin aynı isimli başkenti olan Lüksemburg olarak kabul edilmiştir.

Avrupa’daki ülkelerin en küçükleri arasında yer alan Lüksemburg, dünya genelindeki 194 adet bağımsız devlet arasında yüz ölçümü açısından 175. sırada yer almaktadır.

Fransa’nın Lorraine bölgesine komşuluğu bulunan ülkenin kuzeyinde ve batısında Belçika’nın Almanca konuşulan kısımları vardır. Lüksemburg’un kuzey kısmında Ardenler vardır. Yoğun olarak ormanların bulunduğu bu bölgeye Ösling adı verilmiştir. Oldukça engebeli bir arazisi olan ve ülkedeki en yüksek tepe kabul edilen Kneiff de burada bulunmaktadır. Ülkenin para birimi Euro’dur.

Lüksemburg'un para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Para birimi kodu olarak da bilinen ISO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) 4217, devletlerin resmi olarak kabul görmüş olan para birimlerinin üç haneli kodlarını düzenler. Bu kod ya da kısaltmalar dünya çapında para birimi üzerinden yapılan işlemlerde geçerli kabul edilmekte ve kullanılmaktadır.
ISO 4217 para birimi standardına göre resmi olarak kabul edilen para birimi Lüksemburg frangı olan ülkenin para birimi kodu LUF olarak belirlenmiştir. Ancak ülke 1999 yılından bu yana Euro para birimini kabul etmektedir. Bu sebeple de Euro’nun para birimi kodu olan EUR geçerli olmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Lüksemburg para
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