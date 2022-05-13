LUNA COİN SON DURUM! Luna coin neden düşüyor? Luna coin nedir? Luna coin kaç TL oldu?

Kripto para piyasasındaki sorun devam ediyor.

Bitcoin 30 bin doların altına gerilerken değeri 1 dolar civarında sabit durması gereken TerraUSD (UST) 0.68 dolara kadar geriledi. Terra ağının yaratıcısı Do Kwon ise UST'nin değerini yeniden 1 dolara çıkarmak için borsalara 750 milyon dolar değerinde Bitcoin verip UST aldıklarını duyursa da UST ancak 0.92 dolara kadar çıkabildi. Bu da Terra ağının kripto parası LUNA’nın gün içinde yüzde 60’a kadar düşmesine neden oldu. İşte Luna coine ne olduğunun cevabı...

LUNA COİN NEDİR?

Güney Koreli firma Terraform Labs, 2018 yılında şirketin CEO'su olan Daniel Shin ve Kwon tarafından kuruldu.

Luna coin, Tendermint ile oluşturulmuş bir Proof of Stake (PoS) blok zinciri altyapısı üzerinde çalışan algoritmik bir stablecoin platformudur. LUNA, Terra platformunun tokenidir ve fiyat istikrarı mekanizması olarak stabilcoinlerin (TerraSDR'ler ) ihracında ve ayrıca stake etme ve ağ yönetişimi için kullanılır.

TerraSDR'lerin değerini ilgili sabitlenmiş para birimleriyle dengelemek için, kullanıcılar LUNA jetonlarını TerraSDR'ler karşılığında kullanabilir ve bunun tersi de geçerlidir. Terra'nın kararlılık mekanizması , kullanıcıların arbitraj faaliyetlerine bağlıdır.

LUNA COİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin son 1 haftada yüzde 17 değer kaybetti. Bitcoin 30.000 doların altını test ederken sabit coin TerraUSD’deki (UST) düşme ise devam ediyor.

120$ tepe seviyelerinin ardından şok bir biçimde 9$ seviyelerini gören LUNA 3 milyar doların altında bir düşüş yaşadı. Borsalarda LUNA ve UST çekimleri kapatılırken bazı borsalarda ise UST ticareti de bir süreliğine durduruldu.

Normalde Bitcoin'in düşüşte olduğu dönemlerde stabil coin talebi artıyor. Talep arttıkça, kurulan sisteme göre, UST likidite havuzundan arz sağlanıp sabit coinin değerinin 1 dolar civarında tutulması gerekiyordu. UST'ye talep bir anda patlama yaşayınca yeterli arz sağlanamadı.

LUNA COİN KAÇ DOLAR/TL OLDU?

Luna coin sabah saatlerinde 1 doların altına kadar gerilemesinin ardından tepki alımları ile yeniden 4 doların üzerine kadar tırmanan Luna coin yeniden sert bir düşüş yaşadı ve 0,13 dolar seviyesine kadar gerildi. 10. 05. 2022 tarihinde 30 dolar seviyesinde olan Luna coin 1 doların altına gerilemesi ile yatırımcısını oldukça üzmüştü. Son 24 saat içerisinde en yüksek gördüğü işlem değeri 7,78 dolar seviyesi olan Luna coin'in en düşük gördüğü seviye ise 0,60 dolar seviyesini gördü.

