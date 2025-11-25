FİNANS

m-TOD'un yeni dönem başkanı Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin oldu

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından her yıl dönüşümlü olarak başkanlığı yapılan Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin (m-TOD) yeni dönem başkanı Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin oldu.

Ezgi Sivritepe

Türkiye’nin mobil iletişim teknolojilerinde öncü, yenilikçi ve lider ülke olma yolunda katkı sunma vizyonuyla 2016 yılında kurulan m-TOD’da görev değişikliği oldu. Üç operatörün her yıl dönüşümlü olarak başkanlık yaptığı derneğe yeni dönemde Türk Telekom başkanlık yapacak. Derneğin 2025 Olağan Genel Kurulu’nda Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, başkanlık görevini Turkcell CEO’su Ali Taha Koç’tan devraldı.

Olağan Genel Kurul sonrası açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin şunları ifade etti; “Ülkemizin iletişim sektörünün en önemli aktörleri ve m-TOD paydaşları olarak, dijital çağda büyük bir sorumluluk taşıdığımızı biliyoruz. Ülkemizi mobil iletişim teknolojilerinde öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaştırmak amacıyla 2016’da kurulan m-TOD’da yeni bir döneme başlıyoruz. Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda kritik bir eşik olan ve 1 Nisan 2026’da hayatımıza girecek 5G için geri sayım sürerken, m-TOD olarak bu çağın Türkiye için yalnızca teknik bir güncelleme değil, aynı zamanda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak stratejik bir dönüşüm niteliği taşıdığının bilinciyle hareket ediyoruz. 5G; sağladığı yüksek hız, kapasite ve düşük gecikme ile yepyeni deneyimleri mümkün kılacak. Ekonomik ve sosyal anlamda birçok dönüşümün eşiğinde olduğumuz bu dönemde dernek olarak; Türkiye’nin küresel yarışta, standartları belirleyen ülkeler arasında yer almasını amaçlıyoruz. Dijital ekonomiyi büyütecek, sürdürülebilir inovasyonu destekleyecek güçlü iş birlikleri ile ülkemizi mobil teknolojilerde, üreten, geliştiren ve dünyaya değer sunan bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Mobil iletişim teknolojilerinde güçlü iş birlikleri kurduğumuz ve sektörümüzü temsil ettiğimiz m-TOD’un yeni döneminde başkanlığını üstlenmenin mutluluğunu yaşıyor, geçtiğimiz dönemde dernek başkanlığını yapan Turkcell CEO’su Ali Taha Koç’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA HAREKET EDİYOR

m-TOD, mobil alanına ilişkin tüm süreçlerde etkin rol alarak ülkemizi bu alanda öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaştırmak için 2016 yılında kuruldu. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından kurulan ve başkanlığını her sene dönüşümlü olarak operatörlerin genel müdürlerinin üstlendiği m-TOD, mobil iletişim teknolojisinin ulusal ve uluslararası alanda dernek seviyesinde temsil edilmesi ve sektördeki tüm oyuncular arasındaki iş birliğinin artırılması amacıyla hareket ediyor. m-TOD, sektör regülasyonlarına ilişkin ilgili çalışmaların yanı sıra rekabet ilkeleri ve kamu faydasını gözetecek çeşitli projeleri de aralıksız sürdürüyor.

