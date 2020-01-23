M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,93 artışla 2 trilyon 575,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 17 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,93 yükselişle 2 trilyon 575 milyar 126 milyon 406 bin lira oldu.

M3 para arzı, 10 Ocak'ta 2 trilyon 551 milyar 346 milyon 635 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 5,19 artarak 243 milyar 468 milyon 663 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,27 yükselişle 329 milyar 178 milyon 342 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,21 artışla 922 milyar 82 milyon 545 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,13 yükselişle 819 milyar 932 milyon 732 bin lira oldu.

