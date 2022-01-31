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Maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı memur ve Bağkur SSK emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

31.01.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin başlangıcıyla memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş zamları netlik kazanmıştı. Buna göre, memur maaş zammının yüzde 30.5 olacağı duyurulmuştu. Asgari ücret ise 4 bin 250 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi ise vatandaşların gözü, maaş farkına çevrildi. 2022 ocak ayının sonlarına gelinmesiyle maaş farklarının ne zaman ödeneceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı memur ve Bağkur SSK emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

Maaş farkı, gündemin sıcak konuları arasında yer alıyor. 2022'nin ilk 6 ayında verilecek olan zamlı maaşlar belli oldu. Şubat ayına saatler kala maaş farkının hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Zamlar ile oluşan farkların bu ay içerisinde hesaplarda olacağı açıklanmıştı. Peki maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bilindiği üzere memur maaşı zammı yüzde 30.5 olarak açıklandı. Zam ile belli olan memur maaş farkının, 27 Ocak2022'de hesaplara yatırılacağı açıklanmıştı. Memurların maaş farkı, geçtiğimi günlerde yatırıldı.

TÜİK enflasyon verilerini 3 Ocak'ta açıkladı. Bunun ardından Kabine Toplantısı gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Bununla birlikte emekli maaş farklarının hesaplara ne zaman geçeceği araştırılmaya başlandı.

Merak edilen soru yanıt buldu. SSK emeklilerinin zamlı maaşının 17-26 Ocak tarihleri arasında ödeneceği belirtildi. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşının ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacağı aktarıldı.

Maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı memur ve Bağkur SSK emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

OCAK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere her ay, bir önceki ayın enflasyon oranı açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafından yapılan analizler ile aylık enflasyon belirleniyor. Enflasyon vatandaşların maaş ve aylıklarında olduğu gibi malların değerinde de belirleyici oluyor.

3 Ocak'ta yapılan TÜİK açıklamasına göre, enflasyonda aralık ayında, bir önceki aya oranla yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 yükseliş meydana geldi. Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu.

Piyasaların ve vatandaşların gözleri 2022 Ocak ayı enflasyon oranına çevrildi. Ocak ayı enflasyonu, TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü 10.00'da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN? FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

2022'nin ilk Merkez Bankası faiz toplantısı 20 Ocak'ta yapılmıştı. Toplantı sonucunda faizin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulma kararı alındığı açıklandı. Yılın ikinci Merkez Bankası faiz toplantısı 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada faiz indiriminin sinyalini verdi. Enflasyonun halk üzerinde yük haline dönüştüğünü gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha düşecek. Asgari ücrette verdiğimiz sözü tuttuk mu? Tuttuk, ve 4 bin 250 liraya çıkardık. Memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerine yaptığımız yüksek zamlarla insanımızı enflasyona ezdirmedik. Döviz kuru istikrara kavuşur, enflasyon düşer pahalılık ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk FED faiz toplantısı 26 Ocak'ta gerçekleştirildi ve faiz oranu yüzde 0 ile 0.25 aralığında sabit tutuldu. FED'in bu yıl 3 kez faiz artırımı yapabileceği söz konusu. FED'in 2. faiz toplantısı 15-16 Mart'ta yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Fed
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