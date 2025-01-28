Maaş farkları uçurum gibi büyüyünce gündeme geldi! Emeklinin yüzünü bu yasa güldürür: "Artık böyle devam etmesi mümkün değil"

Bir yandan enflasyon canavarı bir yanda enflasyona hızla yenik düşen emekli maaşları... Emeklilerin maaşları arasındaki fark açıldıkça açıldı. Farklı dönemlerde emekli olanların maaşları arasındaki farkı kapatmayı hedefleyen intibak yasası bir kez daha gündemde.

"MAAŞLAR ARASINDAKİ UÇURUMLAR KARTOPU GİBİ BÜYÜMEYE BAŞLADI"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik sistemindeki adaletsizliği vurgulayarak intibak yasasının yeniden gelmesi gerektiğini savundu. Maaşlar arasındaki uçurumların kartopu gibi büyümeye başladığını belirten Karakaş, durumun bundan sonra da devam edeceği görüşünü dile getirdi.

"BİRÇOK KAMU İŞÇİSİ ÇOK SEVDİĞİ İŞİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI"

Karakaş, birçok insanın 2024'te mi yoksa 2025'te mi emekli olması gerektiğine karar vermeye çalışırken işinden ayrıldığını ifade ederken şöyle konuştu:

“Maaşlar arasında uçurumlar gittikçe katlanarak kartopu gibi büyümeye başladı. 2024 yılı emeklisi mi olalım 2025 yılı emeklisi mi olalım, diye insanlar hep stres içerisinde kaldı ve birçok kamu işçisi mecburen çok sevdiği işinden ayrılmak zorunda kaldı. Bundan sonra da maalesef bunlar kaçınılmaz bir şekilde devam edecek.”

"BU ŞEKİLDE EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL SÜRDÜRÜLEBİLİR?"

Artık intibak olmadan sistemin sürdürülmesinin mümkün olmadığını savunan Karakaş, "Bir düşünün ikiz kardeş aynı gün işe girmiş, ikisi de 20 yıl çalışmış ya da 25 yıl çalışmış prime esas kazançları aynı, sadece emekli oldukları dilekçeyi verdikleri tarih farklı olduğu için, biri ‘Daha fazla çalışayım, daha fazla prim ödeyeyim’ dediği için maaşında azalma olur mu?" örneğiyle dikkat çekti ve "Bu şekilde emeklilik sistemi nasıl sürdürülebilir?” diye sordu.

"BUNDAN SONRA YİNE FARKLAR OLACAK"

2013 yılında yapılan intibak düzenlemesini anımsatan Karakaş, "Ama o zaman uyumlaştırıldı çünkü farklar vardı. Dolayısıyla 2000 yılı öncesi emekli olan SSK ve Bağkurlulara bir intibak oldu. 2013 yılından günümüze kadar 12 yıl geçti. Bunun üzerine EYT döneminde yüzde 17, yüzde 18 farklar oluştu maaşlarda. Şimdi 2024- 2025'te yüzde 30. Bundan sonra yine bu farklar olacak" dedi.

"SIRF BİR GÜN DAHA ÇALIŞTI DİYE EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 30'DAN FAZLA AZALMA OLUYOR"

Karakaş bir kez daha intibak yapılmadan sistemin sürdürülebilmesinin mümkün olmadığın vurgulayıp "Çünkü insanların vicdanında çok derin yaralar açtı bu sistem. Sırf bir gün daha fazla çalışılması nedeniyle vatandaşta yüzde 30'dan fazla emeklilik maaşında bir azalma oluyor" ifadelerini kullandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır