FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Maaş farkları uçurum gibi büyüyünce gündeme geldi! Emeklinin yüzünü bu yasa güldürür: "Artık böyle devam etmesi mümkün değil"

Maaş farkları uçurum gibi büyüyünce gündeme geldi! Emeklinin yüzünü bu yasa güldürür: "Artık böyle devam etmesi mümkün değil"

28.01.2025 17:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliliğe farklı dönemlerde başlayanların maaşları arasındaki fark tartışma konusu. Bu farkın giderilmesi için 'intibak zammı' gündeme geldi. SGK Baş uzmanı İsa Karakaş "Artık intibak olmadan bu sistemin sürdürülmesi mümkün değil" diyerek yasanın yeniden gelmesi gerektiğini savundu.

Maaş farkları uçurum gibi büyüyünce gündeme geldi! Emeklinin yüzünü bu yasa güldürür: "Artık böyle devam etmesi mümkün değil"

Bir yandan enflasyon canavarı bir yanda enflasyona hızla yenik düşen emekli maaşları... Emeklilerin maaşları arasındaki fark açıldıkça açıldı. Farklı dönemlerde emekli olanların maaşları arasındaki farkı kapatmayı hedefleyen intibak yasası bir kez daha gündemde.

"MAAŞLAR ARASINDAKİ UÇURUMLAR KARTOPU GİBİ BÜYÜMEYE BAŞLADI"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik sistemindeki adaletsizliği vurgulayarak intibak yasasının yeniden gelmesi gerektiğini savundu. Maaşlar arasındaki uçurumların kartopu gibi büyümeye başladığını belirten Karakaş, durumun bundan sonra da devam edeceği görüşünü dile getirdi.

bankalar

"BİRÇOK KAMU İŞÇİSİ ÇOK SEVDİĞİ İŞİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI"

Karakaş, birçok insanın 2024'te mi yoksa 2025'te mi emekli olması gerektiğine karar vermeye çalışırken işinden ayrıldığını ifade ederken şöyle konuştu:

“Maaşlar arasında uçurumlar gittikçe katlanarak kartopu gibi büyümeye başladı. 2024 yılı emeklisi mi olalım 2025 yılı emeklisi mi olalım, diye insanlar hep stres içerisinde kaldı ve birçok kamu işçisi mecburen çok sevdiği işinden ayrılmak zorunda kaldı. Bundan sonra da maalesef bunlar kaçınılmaz bir şekilde devam edecek.”

iStock-658910856

"BU ŞEKİLDE EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL SÜRDÜRÜLEBİLİR?"

Artık intibak olmadan sistemin sürdürülmesinin mümkün olmadığını savunan Karakaş, "Bir düşünün ikiz kardeş aynı gün işe girmiş, ikisi de 20 yıl çalışmış ya da 25 yıl çalışmış prime esas kazançları aynı, sadece emekli oldukları dilekçeyi verdikleri tarih farklı olduğu için, biri ‘Daha fazla çalışayım, daha fazla prim ödeyeyim’ dediği için maaşında azalma olur mu?" örneğiyle dikkat çekti ve "Bu şekilde emeklilik sistemi nasıl sürdürülebilir?” diye sordu.

ksdşasd

"BUNDAN SONRA YİNE FARKLAR OLACAK"

2013 yılında yapılan intibak düzenlemesini anımsatan Karakaş, "Ama o zaman uyumlaştırıldı çünkü farklar vardı. Dolayısıyla 2000 yılı öncesi emekli olan SSK ve Bağkurlulara bir intibak oldu. 2013 yılından günümüze kadar 12 yıl geçti. Bunun üzerine EYT döneminde yüzde 17, yüzde 18 farklar oluştu maaşlarda. Şimdi 2024- 2025'te yüzde 30. Bundan sonra yine bu farklar olacak" dedi.

iStock-1380658748

"SIRF BİR GÜN DAHA ÇALIŞTI DİYE EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 30'DAN FAZLA AZALMA OLUYOR"

Karakaş bir kez daha intibak yapılmadan sistemin sürdürülebilmesinin mümkün olmadığın vurgulayıp "Çünkü insanların vicdanında çok derin yaralar açtı bu sistem. Sırf bir gün daha fazla çalışılması nedeniyle vatandaşta yüzde 30'dan fazla emeklilik maaşında bir azalma oluyor" ifadelerini kullandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı intibak yasası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Beşiktaşlı geldi 2 eski Galatasaraylı gidiyor! Fenerbahçe'de hareketli saatler

Eski Beşiktaşlı geldi 2 eski Galatasaraylı gidiyor! Fenerbahçe'de hareketli saatler

Tepkilere dayanamadı! Cengiz Ünder: Benden bu kadar...

Tepkilere dayanamadı! Cengiz Ünder: Benden bu kadar...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

Emekli maaşı Temmuz zammını işaret etti 'Şimdiden söyleyeyim'

Emekli maaşı Temmuz zammını işaret etti 'Şimdiden söyleyeyim'

Bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

Bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

Altın için piyasalar ABD'ye kilitlendi!

Altın için piyasalar ABD'ye kilitlendi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.