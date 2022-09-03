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Maaş promosyonlarına ‘enflasyon’ ayarı: Şirketler ve vatandaşlar harekete geçti! İnceleme başlatılacak…

03.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaş promosyonları gündemdeki sıcaklığını korurken bir yeni gelişme de çalışanların promosyonlarında yaşandı. Çalışanların maaş promosyon ödemeleri için enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi talebi Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından değerlendirmeye alındı. KDK, tutarlarda enflasyonun artışı dikkate alınarak çıkacak farkın tek seferde çalışanlara yatırılması konusunu görüşecek.

Maaş promosyonlarına ‘enflasyon’ ayarı: Şirketler ve vatandaşlar harekete geçti! İnceleme başlatılacak…

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışanlara bankalar tarafından verilen maaş promosyonlarında enflasyon düzenlemesi yapılmasına ilişkin başvuruları incelemeye aldı. Kurum, gerekli incelemeleri yapacak ve ilgili kurumlarla görüşmelerde bulunacak.

KDK'den yapılan açıklamaya göre bir çalışan, 2021'de Sosyal Güvenlik Kurumu ve birçok kurum ile bir banka arasında 3 yıllığına imzalanan ve süresi devam eden maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi için KDK'ye başvurdu.

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Başvuruda, banka ile yapılan promosyon protokolünde, 111 liranın aylık bedel olarak belirlendiği, bunun 3 yıllık karşılığı olan yaklaşık 4 bin liranın da çalışanlara peşin ödendiği belirtildi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu enflasyon oranlarında artış yaşandığı ifade edilen başvuruda, banka promosyon tutarında da enflasyondaki artışa göre artış yapılması, çıkacak farkın protokolün bitiş tarihine kadar olan dönem için yapılacak hesaplamaya göre tek seferde çalışanlara yatırılması istendi.

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Ayrıca banka maaş promosyon tutarlarında sürekli artış sağlanması amacıyla yaptığı başvurunun daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygun bulunmadığı belirtilen başvuruda, promosyon sözleşmelerinin bankalarca revize edilmemesi halinde tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilmesinin kurumlara herhangi bir mali külfet getirmeyeceği savunuldu.

KDK, başvuruya ilişkin gerekli incelemeleri yapacak ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon
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