Maaş promosyonuna enflasyon ayarı! Kamu çalışanları ve emekliler başvurdu…

Emekli maaş promosyonları sonrasında banka promosyonlarındaki gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Son 1 yılda emekli ve memur maaşlarında yüzde 80’i aşan maaş zammı ve enflasyonun etkisiyle bankalar promosyon rakamlarını güncellemeye başlamıştı. Emekli için ödenen tutar 10 bin liraya kadar çıkarken, bazı üniversite ve belediyelerde bu rakam 40 bin lirayı aşıyordu.

Ancak her kurum farklı bankayla kendi maaş anlaşmasını yaptığından tüm memurları kapsayan bir artış söz konusu değil. Bu yüzden kurumlar ayrı ayrı bankalarla masaya oturup pazarlık yapıyor. En son Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu anlamda görüşme yürüttüğü gündeme gelmişti.

BEŞTEPE’DE GÖRÜŞME

Kamu çalışanlarının bu konuda taleplerinin arttığı bir ortamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı kabul etti. Sendikadan yapılan açıklamaya göre; görüşmede sözleşmeli personelin durumu ile maaş promosyonu gibi konular ele alındı. Görüşmede, eğitim yılına hazırlık ödeneğinin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili konular da gündeme geldi. Öte yandan kamu çalışanlarının promosyonda enflasyon güncellemesi talebi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) da gündemine geldi.

ENFLASYON GÜNCELLEMESİ İSTEMİYLE BAŞVURDU

Hak arama kurumu KDK’dan yapılan açıklamaya göre bir kamu çalışanı, 2021’de Sosyal Güvenlik Kurumu ve birçok kurum ile bir banka arasında 3 yıllığına imzalanan ve süresi devam eden maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi için KDK’ya başvurdu. Başvuruda, banka ile yapılan promosyon protokolünde, 111 liranın aylık bedel olarak belirlendiği, bunun 3 yıllık karşılığı olan yaklaşık 4 bin liranın da çalışanlara peşin ödendiği belirtildi.

KDK İNCELEME YAPACAK

Sözleşmenin imzalanmasının ardından dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu enflasyon oranlarında artış yaşandığı ifade edilen başvuruda, banka promosyon tutarında da enflasyondaki artışa göre artış yapılması, çıkacak farkın protokolün bitiş tarihine kadar olan dönem için yapılacak hesaplamaya göre tek seferde çalışanlara yatırılması istendi. KDK, başvuruya ilişkin gerekli incelemeleri yapacak ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirecek.



