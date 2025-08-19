FİNANS

Maaş tablosunu görünce spiker dayanamadı! 'Yerine dibine sokmuşlar' Emekli için acı hesap '33 bin lira olacaktı'

Asgari ücret ile en düşük emekli aylığı arasındaki uçurum gözlerden kaçmıyor. 22 bin 104 lira ile geçinmeye çalışanlar ile 16 bin 881 lira ile 1 ayını tamamlamaya çalışan emekliler ekonomik koşullardan sık sık şikayet ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan 2002 yılı öncesi emekli aylığı ile şu anki emekli aylığını kıyasladı. Arıkan, emekli aylığının asgari ücret karşısında nasıl eridiğini tabloda gösterdi.

Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira olmuştu. Ocak ayında ise asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücret ile en düşük emekli aylığı arasındaki makasın açıklığı vatandaşın gündeminde yer alıyor.

Memur ve emekli 6 aylık enflasyon farkına göre ara zam alırken asgari ücretli Temmuz ayında ara zam alamamıştı. Hayat pahalılığı hem emekliyi hem de asgari ücretliyi vururken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, dikkat çekici bir tablo paylaştı.

"EMEKLİYİ YERİNE DİBİNE SOKMUŞLAR"

Halk TV'ye konuk olan Arıkan, 2002 öncesi emekli aylığı ile asgari ücreti kıyasladı. Arıkan'ın tablo ile yaptığı kıyaslamasını gören spiker ise, "Emekliyi yerin dibine sokmuşlar" tepkisini verdi.
Buna göre, Arıkan 2002 ile 2025 yılları arasında emekli aylığının asgari ücret ile kıyaslandığında nasıl eridiğini şu sözlerle anlattı:

"AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde, emekli tam yüzde 50,1 asgari ücrete göre daha fazla maaş alıyormuş. Ne zaman, '3Y ile mücadele edeceğiz' dedikleri dönemde; Türkiye'de yoksulluğu bitirdik dedikleri dönemde böyle bir maaş alıyorlarmış. Hatırlarsanız o dönemde ANASOL-M hükümeti vardı, MHP'de o zaman ortaktı. 'Biz bir enkaz devraldık' diyorlardı. Emekli maaşı yüzde 50 asgari ücretten fazla. Şu anda ise emekli maaşı asgari ücretin yüzde 25 altına gelmiş. Artı 50'den eksi 25'e gerilemiş. Enkaz aldıkları bir dönemdeki gibi bir ekonomi ortaya koymuş olsalardı bugün en düşük emekli maaşı 33 bin lira olacaktı. Ama bugün 16 bin lirayı büyük bir lütuf gibi emeklilere vermek zorundayız"

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam emekli zam en düşük emekli maaşı
