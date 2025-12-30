Maaş zammına günler kala 'sıfır zam' ihtimalini açıkladı!

Milyonlarca emeklinin gözü yeni yıl zamlarında. Kim ne kadar zam alacak, maaşlar kaç TL olacak sorularının cevapları 5 Ocak Pazartesi saat 10.00'da belli olacak. SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin maaş hesapları yapılırken en düşük emekli aylığı alanların aklındaki tek soru ise 'Bu sene zam alabilecek miyim?' oldu.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

TGRT Haber'e konu ile ilgili detayları paylaşan Yılmaz, Aralık enflasyonunun kesinleşmesini beklediklerini ifade etti. Yılmaz, yıl sonu enflasyonu için beklentinin yüzde 31,17 olduğunu söyledi. Yılmaz, bu hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 12,43 olduğunu kaydetti



'SIFIR ZAM' RİSKİ VAR!

Yılmaz, hükümetin, önceki dönemlerde olduğu gibi en düşük emekli maaşına ekstra artış yapmaması halinde sadece açıklanan enflasyon oranının uygulanacağını bu durumda da kök aylığı düşük olan emekliler için “sıfır zam” riskinin devam ettiğini açıkladı.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Yılmaz, "Mevcut en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL’ye yüzde 12,43 zam yapılması halinde rakam yaklaşık 18.979 TL’ye yükseliyor. Kök aylığı ek ödeme dahil 15.014 TL olan 3,5–4 milyon civarında emekli, ilave bir düzenleme yapılmaması halinde zam alamayabilir" diyerek emeklileri uyardı.



SIFIR ZAM NE DEMEK?

Enflasyon farkı emeklinin kök maaşına yansıtıldığı halde bu artış en düşük emekli maaşının altında kaldığı sürece emekli kişinin aldığı toplam tutar aynı kalır. Bu durumda emekliye zam yapılmış görünse de maaşında bir artış olmaz. Bu duruma "sıfır zam" deniliyor.