FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Maaş zammına günler kala 'sıfır zam' ihtimalini açıkladı!

5 Ocak Pazartesi günü milyonlarca emekli ve memur 2026 maaşlarını öğrenecek. Merak ile beklenen zam oranları öncesi ise en düşük emekli maaşına ek düzenleme gelmezse 3,5–4 milyon emekli zam alamayabilir. Söz konusu durum ile ilgili detayları SGK Uzmanı Emin Yılmaz paylaştı. İşte detaylar...

Maaş zammına günler kala 'sıfır zam' ihtimalini açıkladı!
Ezgi Sivritepe

Milyonlarca emeklinin gözü yeni yıl zamlarında. Kim ne kadar zam alacak, maaşlar kaç TL olacak sorularının cevapları 5 Ocak Pazartesi saat 10.00'da belli olacak. SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin maaş hesapları yapılırken en düşük emekli aylığı alanların aklındaki tek soru ise 'Bu sene zam alabilecek miyim?' oldu.

Maaş zammına günler kala sıfır zam ihtimalini açıkladı! 1

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

TGRT Haber'e konu ile ilgili detayları paylaşan Yılmaz, Aralık enflasyonunun kesinleşmesini beklediklerini ifade etti. Yılmaz, yıl sonu enflasyonu için beklentinin yüzde 31,17 olduğunu söyledi. Yılmaz, bu hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 12,43 olduğunu kaydetti
Maaş zammına günler kala sıfır zam ihtimalini açıkladı! 2

'SIFIR ZAM' RİSKİ VAR!

Yılmaz, hükümetin, önceki dönemlerde olduğu gibi en düşük emekli maaşına ekstra artış yapmaması halinde sadece açıklanan enflasyon oranının uygulanacağını bu durumda da kök aylığı düşük olan emekliler için “sıfır zam” riskinin devam ettiğini açıkladı.
Maaş zammına günler kala sıfır zam ihtimalini açıkladı! 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Yılmaz, "Mevcut en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL’ye yüzde 12,43 zam yapılması halinde rakam yaklaşık 18.979 TL’ye yükseliyor. Kök aylığı ek ödeme dahil 15.014 TL olan 3,5–4 milyon civarında emekli, ilave bir düzenleme yapılmaması halinde zam alamayabilir" diyerek emeklileri uyardı.
Maaş zammına günler kala sıfır zam ihtimalini açıkladı! 4

SIFIR ZAM NE DEMEK?

Enflasyon farkı emeklinin kök maaşına yansıtıldığı halde bu artış en düşük emekli maaşının altında kaldığı sürece emekli kişinin aldığı toplam tutar aynı kalır. Bu durumda emekliye zam yapılmış görünse de maaşında bir artış olmaz. Bu duruma "sıfır zam" deniliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vergi beyannamelerinde istisna ve indirimlere yeminli mali müşavir denetimiVergi beyannamelerinde istisna ve indirimlere yeminli mali müşavir denetimi
Ünlü markanın temizlik ürünü yasaklandı; raflardan toplatılacakÜnlü markanın temizlik ürünü yasaklandı; raflardan toplatılacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zam maaş emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.