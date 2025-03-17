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Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı, ikisi de yarı yarıya düşecek

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.03.2025 15:47
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Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor. Memur anne ve babaların çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabileceği öğrenildi. Kanunda yer alan söz konusu hakkında uygulanabilmesi adına hükümetin "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yönetmelik hazırlığında olduğu kaydedildi. Taslağın son hali ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek.

Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı, ikisi de yarı yarıya düşecek

Memurların çalışma saatleri değişecek mi? Yarı zamanlı çalışma mı geliyor? Milyonlarca memur, çalışma saatleri ile alakalı yapılacak yeni düzenlemeyi araştırırken detaylar da ortaya çıktı. Memurlara, çocuk bakımı için yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor. Buna göre doğum veya evlat edinme sonrası anne ya da baba yarım zamanlı çalışabilecek. İşte detaylar...

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AYNI ANDA FAYDALANAMAYACAKLAR! MAAŞ YARI YARIYA DÜŞECEK

NTV'nin haberine göre; söz konusu uygulamadan eşler aynı anda faydalanamayacak. Söz konusu hakkın çocuk ilkokula başlayıncaya dek sürebileceği öğrenilirken yarı zamanlı çalışmak isteyen hak sahibinin maaş ödemesinin de yarı yarıya düşeceği kaydedildi.

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YÖNETMELİK ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Devlet Memurları Kanunu'na 2016 yılında eklenen yarı zamanlı çalışma hakkı, 8 senedir uygulanmıyor. Edinilen son bilgilere göre; "Aile Yılı" kapsamında hükümet bu kararın uygulanabilmesi için bir yönetmelik üzerinde çalışıyor.

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Öte yandan söz konusu taslağa göre, yarı zamanlı çalışmak isteyenler, başvuru için en az 1 ay önceden kuruma yazılı talep iletmek zorunda. Ayrıca yarı zamanlı çalışan anneye bunun haricinde süt izni de verilmeyecek.

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ANNE VEYA BABA HAFTADA 40 SAAT YERİNE 20 SAAT ÇALIŞABİLECEK

Haftalık çalışma süresi normalde 40 saatken yarı zamanlı çalışmak isteyen memurun 20 saati doldurması gerekecek. Haftanın belirli günleri tam gün ve en fazla 3 gün olmak üzere çalışılabilecek. Diğer seçenek de haftanın 5 günü en az 3 saat olacak şekilde çalışılması.

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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ÇALIŞMAYA SON HALİNİ VERECEK

Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek. Aynı şartlar, evlat edinenler için de geçerli olacak. Her bir çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek.

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Yönetmelik taslağının görüşe açıldığı öğrenilirken çalışmaya son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vereceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Memur çalışma saati
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