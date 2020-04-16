Maaşı kesilenlere müjde! Devlet 1962 TL ödeme yapıyor!

İş göremezlik ödeneği halk arasında rapor parası olarak bilinir. Sigortalı olarak çalışanların hastalık, meslek kazası ya da gebelik gibi durumlar yaşaması halinde rapor parası ödemesi yapılır. Rapor parası ödemesinin belirlenmesinde çalışanın son 3 ay boyunca aldığı maaş miktarı, tedavi görme şekli, tedavi süresi ve yaşanılan rahatsızlık etkili olmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan rapor parası ödemesi, sigortalı çalışanların sağlık raporlu sayıldıkları süre için işveren tarafından maaş kesintisi gerçekleştirilmesi halinde devreye girer. Çalışanların mağduriyet yaşamaması adına; son bir yıllık dönemde adlarına en az 90 prim günü ödemesi yapılan çalışanlara iş göremezlik ödeneği verilir. Peki, iş göremezlik parası nedir? Nasıl alınır?

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde iş göremezlik ödeneğinin kapsamı ve şartları belirlenmiştir.

-İş göremezlik ödeneğinden yararlanmak için çalışanların iş kazası, meslek hastalığı, gebelik ya da rahatsızlık nedeni ile sağlık raporu alması şarttır. Sağlık raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşlarından alınması gerekir.