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Maaşı kesilenlere müjde! Devlet 1962 TL ödeme yapıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

SGK bünyesindek 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigortalılık kollarından herhangi birine mensup olarak çalışanlara, kendi rızası dışında gelişen durumlar için rapor almaları halinde iş göremezlik ödemesi yapılır. Çalışanların işe gitmedikleri dönemlerde işveren tarafından maaş ödemesinde kesinti yapılır. İş göremezlik ödeneği ile kesinti yapılan miktarın iadesi gerçekleştirilir.

Maaşı kesilenlere müjde! Devlet 1962 TL ödeme yapıyor!

İş göremezlik ödeneği halk arasında rapor parası olarak bilinir. Sigortalı olarak çalışanların hastalık, meslek kazası ya da gebelik gibi durumlar yaşaması halinde rapor parası ödemesi yapılır. Rapor parası ödemesinin belirlenmesinde çalışanın son 3 ay boyunca aldığı maaş miktarı, tedavi görme şekli, tedavi süresi ve yaşanılan rahatsızlık etkili olmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan rapor parası ödemesi, sigortalı çalışanların sağlık raporlu sayıldıkları süre için işveren tarafından maaş kesintisi gerçekleştirilmesi halinde devreye girer. Çalışanların mağduriyet yaşamaması adına; son bir yıllık dönemde adlarına en az 90 prim günü ödemesi yapılan çalışanlara iş göremezlik ödeneği verilir. Peki, iş göremezlik parası nedir? Nasıl alınır?

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde iş göremezlik ödeneğinin kapsamı ve şartları belirlenmiştir.

-İş göremezlik ödeneğinden yararlanmak için çalışanların iş kazası, meslek hastalığı, gebelik ya da rahatsızlık nedeni ile sağlık raporu alması şarttır. Sağlık raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşlarından alınması gerekir.

  • Rapora konu olan iş göremezlik durumu geçici olmalıdır. Kalıcı iş gücü kayıplarında ya da çalışanın sağlık sorunları nedeniyle işe dönememesi halinde iş göremezlik ödeneği verilmez.
  • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıp 4B statüsünde olanların; yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezlik durumunun ortaya çıkması ve SGK'ya herhangi bir prim borcunun olmaması gerekir. BAĞ-KUR'lu olan kişiler için doğum öncesi ve sonrasındaki süreler için yapılacak ödemelerde yatarak tedavi görme şartı aranmaz.
  • İş göremezlik durumunun iki günden daha uzun olması halinde; iki günün bitiminden itibaren üçüncü günden sonra rapor parası alınması şarttır.
  • İş göremezlik başvurusu yapılmadan önceki bir yıl içerisinde çalışanın adına SGK'ya en az 90 prim günü ödemesi yapılmalıdır.
  • İş kazaları, iş göremezlik ödeneği kapsamında başka bir prosedüre tabi olarak işler. İş kazası raporlarında geriye dönük olarak 90 günlük prim ödemesine bakılmaz. SGK tarafından rapora konu olan her gün için ödeme yapılır.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Rapor parası alınması için kişilerin ilk adımda sağlık sorunun tanısının konulması için tam teşekküllü bir devlet hastanesine giderek rapor alması gerekir. Alınan raporun Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi görevi işverene aittir. Bu nedenle çalışanların sağlık raporunu işverene teslim etmesi başvuru için yeterli olur.

İşveren tarafından raporun en geç 5 gün içinde e-Rapor sistemine tanımlanması şarttır. e-Rapor sistemine işlendikten sonra SGK tarafından inceleme süreci başlatılır. Başvuruya onay verilmesi durumunda PTT şubeleri ya da banka hesabı üzerinden ödeme yapılır.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR?

İş göremezlik ödeneğinin hesaplamasında kişinin çalışmasına bağlı olarak verilen son üç aylık brüt maaş miktarına bakılır. Rapor parası ödemesinde günlük brüt ücretin hesaplaması için; son üç aylık brüt maaşın 90'a bölünmesi gerekir. Ayakta tedavi için son üç aylık brüt maaşın 90'a bölünmesinden sonra çıkan sonucun 3'te 2's,i yatarak tedavi için ise bu sonucun yarısı hesaplanır. Çıkan sonuç rapordaki geçerli olan gün sayısının iki eksiği ile çarpılır.

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SGK, Bağ-Kur, sigorta,

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