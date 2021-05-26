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Maaşın 12 katı ödeme yapılacak! SGK evlenme ikramiyesi ile ilgili dikkat çeken detay

26.05.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) dul ve yetim aylığı alınca maaşı kesilen vatandaşlara bir defaya mahsus alınan maaşın 12 katı prim ödüyor. Vefat eden eşten veya aile üyelerinden dul veya yetim aylığı alan vatandaşlar, evlilik ikramiyesi nasıl alınır? sorusunu araştırıyor. İşte, SGK evlenme ikramiyesi şartları...

Maaşın 12 katı ödeme yapılacak! SGK evlenme ikramiyesi ile ilgili dikkat çeken detay

SGK'dan dul veya yetim maaşı alan vatandaşların evlenmeleri halinde maaşları kesiliyor. Ancak, yapılan düzenleme kapsamında dul veya yetim aylığı alanlara bir defaya mahsus olmak üzere aldıkları son maaşın 12 katı üzerinden hesaplanan evlilik ikramiyesi ödeniyor. Peki, SGK evlenme ikramiyesi nasıl alınır? İşte, detaylar...

SGK EMEKLİLİK İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?

SGK'dan dul veya yetim aylığı alan ve evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus olmak üzere son defa almakta oldukları aylıkların (harp malullüğü zammı hariç) 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi ödeniyor.

Ancak, evlenme ikramiyesi alanların bir yıl içinde boşanmaları, evliliğin feshi ya da butlanına karar verilmesi halinde tekrar aylık almaya hak kazananlara ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye yeniden kadar aylıkları ödenmemektedir.

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