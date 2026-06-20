Maaşın Yattığı İlk 24 Saatte Yapman ve Yapmaman Gereken 10 Finansal Davranış

1. Gelirinin en az yüzde onunu birikime ayır.



Maaşın yatar yatmaz, sanki o para hiç senin olmamış gibi direkt %10'unu (yapabiliyorsan daha fazlasını) birikim veya yatırım hesabına at. Çoğu insan önce harcayıp kalanı biriktirmeye çalışır ama genelde geriye hiçbir şey kalmaz; bu yüzden ilk işin geleceğine yatırım yapmak olsun.

2. Faturaları ve kirayı hemen öde.



Elektrik, su, internet, kira... Bunlar kaçınılmaz son. Maaşın sıcaklığı geçmeden bu ödemeleri aradan çıkar ki hesabında kalan "net" parayı görüp ayağını yorganına göre uzatabilesin. Otomatik ödeme talimatı burada en büyük dostun!

3. Kredi kartı borcunun tamamını kapat.

Kredi kartı borcunun tamamını kapatarak bankaların faiz sarmalından tamamen kurtul. Sadece asgari tutarı ödemek borcu bir sonraki aya devreder ve üzerine faiz bindirir; bu da seni her ay daha geriden başlamaya zorlar.

4. Acil durum fonuna mutlaka ekleme yap.



Hayat bu; kombi bozulur, dişin ağrır, beklenmedik bir masraf çıkar. İlk gün, bütçenden ufak da olsa bir miktar parayı "asla dokunulmayacak acil durum fonu" hesabına aktar. Zor zamanlarda kredi kartına sarılmaktan kurtulursun.

5. Gelecek otuz günün harcamalarını listele.

Bu ay arkadaşının düğünü mü var? Aracın bakımı mı geldi? Yoksa yıllık abonelik yenilemesi mi? İlk 24 saatte bu ekstra masrafları listele ki ay ortasında sürpriz bir harcamayla bütçen nakavt olmasın.

6. Alışveriş sitelerindeki sepetleri hemen onaylama.



Maaşın yattığı o ilk saatlerde beynin dopamin salgılar ve seni harcamaya zorlar. "Nasıl olsa param var" diyerek aylardır sepetinde bekleyen o gereksiz fön makinesini veya pahalı montu hemen alma. Kendine en az 24 saat kuluçka süresi tanı!

7. Kredi kartı limitini kendi paran sanma.

Kredi kartı borcunu ödedin ve limitin yeniden açıldı diye o limiti hemen harcayabileceğin bir bütçe olarak görme. Kart limiti senin paran değil, bankanın sana verdiği borç limiti. Unutma, onu haftaya yine sen ödeyeceksin!

8. İlk günden herkese hesap ödemeye kalkışma.



Arkadaş ortamında "Bu akşam bendensiniz!" çılgınlığı, maaş günlerinin en büyük bütçe düşmanı. Kutlama yapacaksan da bunu bütçeni sarsmayacak şekilde planla. İlk günden cömertlik yapıp ayın kalanında borç arama.

9. Borçların dururken yüksek riskli yatırımlara girme.



Maaşın sıcaklığı ve "parayı hemen katlama" hırsıyla ne olduğunu bilmediğin kripto paralara veya tüyolarla dönen riskli hisselere tüm paranı yatırma. Yatırım yapacaksan bunu sakin kafayla, parça parça ve uzun vadeli stratejilerle gerçekleştir.

10. Henüz kazanmadığın gelecek ayın parasına güvenme.

"Önümüzdeki ay prim alacağım", "Gelecek ay çift maaş var" diyerek şimdiden büyük taksitlerin altına girme. Henüz cebine girmemiş parayı harcamak, finansal özgürlüğünü daha başlamadan bitirmek demek.