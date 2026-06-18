Maaşın Yattığında İlk Yaptığın Şeylere Göre Finansal Kişiliğini Tahmin Ediyoruz!

Finansal kişiliğini analiz edelim!

1/8 Telefon ekranına bildirim düştüğü saniye parayı ilk olarak neye yönlendiriyorsun? Direkt başka bir bankadaki birikim veya döviz hesabıma. Sepette günlerdir bekleyen şu çok istediğim ürüne. Alınsın! Hiç dokunmadan kredi kartı ve avans hesap borçlarına. Sadece bakıyorum, zaten o para saniyeler içinde otomatik ödemelere gidiyor.

2/8 Gelelim borçlara. Kredi ve kart ödemelerinde maaş ilk olarak nereye gidiyor? Hepsini kuruşu kuruşuna faiz işlemeden aynı gün tek kalemde ödemem gerekiyor. Borcum varsa bile o gün ödemem, ilk gün maaşın keyfini çıkarmalıyım. Önce kartın asgarisini yatırıp kalanla biraz nefes almaya çalışıyorum diyelim. Hangisi icraya düşmek üzereyse mecburen ilk onu kapatıyorum...

3/8 Fatura ödemelerinde ilk sıra bunlardan hangisine ait?

4/8 Evin ihtiyaçları için markete girdiğinde sepete ilk olarak ne atıyorsun? Deterjan, tuvalet kağıdı gibi temel ve uzun ömürlü malzemeler elbette. İlk olarak ekmek. Atıştırmalıklar. Meyve ve sebze. Onlarda da ilk olarak domates.

5/8 Acıktığında yemek yeme konusuna değinelim şimdi. Tabii maaşın yattığı ilk günden bahsediyoruz! Dışarıda yemek yerine evde güzel bir menü hazırlıyorum. Parayı ziyan etmem. En sevdiğim lüks mekana gidip fiyatına bakmadan devasa bir menü sipariş ederim. Ufak bir tatlı veya güzel bir kahve alıp maaşı kendi çapımda kutlarım. Ne lüksü abi, dönercide veya esnaf lokantasında karnımı doyururum.

6/8 Giyim veya kişisel bakım konusunda o günkü tavrın nasıldır diye sorsak? İhtiyacım olmayan hiçbir şeyi sırf maaş yattı diye almam. Gider en beğendiğim ama bütçemi sarsan o markadan yeni sezon alışverişi yaparım. Sadece ufak tefek eksiklerimi veya cilt bakım ürünlerimi tamamlarım. Ben o hakkımı geçen aydan avans çekip kullandığım için mağazalara hiç girmiyorum.

7/8 Peki ya dijital abonelikler ve platform üyelikleri? Yıllık alıp ucuza getirdiğim için aydan aya böyle dertlerim olmuyor. Hepsine üyeyim, hangisinin ne zaman para çektiğini hiç bilmiyorum. Sadece en çok kullandığım bir iki tanesini öderim ya. Gerisi iptal. Arkadaşların şifreleriyle geçindiğim için o kalem bende tamamen sıfır lira.