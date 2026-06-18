FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Maaşın Yattığında İlk Yaptığın Şeylere Göre Finansal Kişiliğini Tahmin Ediyoruz!

"Maaşınız hesabınıza yatırılmıştır" bildirimi düştüğü an hepimizin içinde farklı bir telaş başlıyor. Peki sen o ilk anlarda parayı hangi kategorilere ne sıraya göre dağıtıyorsun? Önce borçlar mı kapanıyor yoksa en lüks yemeğe mi gömülüyorsun? Yoksa başka bir şey mi?

Maaşın Yattığında İlk Yaptığın Şeylere Göre Finansal Kişiliğini Tahmin Ediyoruz!

Finansal kişiliğini analiz edelim!

1/8

Telefon ekranına bildirim düştüğü saniye parayı ilk olarak neye yönlendiriyorsun?

Telefon ekranına bildirim düştüğü saniye parayı ilk olarak neye yönlendiriyorsun?
Direkt başka bir bankadaki birikim veya döviz hesabıma.
Sepette günlerdir bekleyen şu çok istediğim ürüne. Alınsın!
Hiç dokunmadan kredi kartı ve avans hesap borçlarına.
Sadece bakıyorum, zaten o para saniyeler içinde otomatik ödemelere gidiyor.
2/8

Gelelim borçlara. Kredi ve kart ödemelerinde maaş ilk olarak nereye gidiyor?

Gelelim borçlara. Kredi ve kart ödemelerinde maaş ilk olarak nereye gidiyor?
Hepsini kuruşu kuruşuna faiz işlemeden aynı gün tek kalemde ödemem gerekiyor.
Borcum varsa bile o gün ödemem, ilk gün maaşın keyfini çıkarmalıyım.
Önce kartın asgarisini yatırıp kalanla biraz nefes almaya çalışıyorum diyelim.
Hangisi icraya düşmek üzereyse mecburen ilk onu kapatıyorum...
3/8

Fatura ödemelerinde ilk sıra bunlardan hangisine ait?

4/8

Evin ihtiyaçları için markete girdiğinde sepete ilk olarak ne atıyorsun?

Evin ihtiyaçları için markete girdiğinde sepete ilk olarak ne atıyorsun?
Deterjan, tuvalet kağıdı gibi temel ve uzun ömürlü malzemeler elbette.
İlk olarak ekmek.
Atıştırmalıklar.
Meyve ve sebze. Onlarda da ilk olarak domates.
5/8

Acıktığında yemek yeme konusuna değinelim şimdi. Tabii maaşın yattığı ilk günden bahsediyoruz!

Acıktığında yemek yeme konusuna değinelim şimdi. Tabii maaşın yattığı ilk günden bahsediyoruz!
Dışarıda yemek yerine evde güzel bir menü hazırlıyorum. Parayı ziyan etmem.
En sevdiğim lüks mekana gidip fiyatına bakmadan devasa bir menü sipariş ederim.
Ufak bir tatlı veya güzel bir kahve alıp maaşı kendi çapımda kutlarım.
Ne lüksü abi, dönercide veya esnaf lokantasında karnımı doyururum.
6/8

Giyim veya kişisel bakım konusunda o günkü tavrın nasıldır diye sorsak?

Giyim veya kişisel bakım konusunda o günkü tavrın nasıldır diye sorsak?
İhtiyacım olmayan hiçbir şeyi sırf maaş yattı diye almam.
Gider en beğendiğim ama bütçemi sarsan o markadan yeni sezon alışverişi yaparım.
Sadece ufak tefek eksiklerimi veya cilt bakım ürünlerimi tamamlarım.
Ben o hakkımı geçen aydan avans çekip kullandığım için mağazalara hiç girmiyorum.
7/8

Peki ya dijital abonelikler ve platform üyelikleri?

Peki ya dijital abonelikler ve platform üyelikleri?
Yıllık alıp ucuza getirdiğim için aydan aya böyle dertlerim olmuyor.
Hepsine üyeyim, hangisinin ne zaman para çektiğini hiç bilmiyorum.
Sadece en çok kullandığım bir iki tanesini öderim ya. Gerisi iptal.
Arkadaşların şifreleriyle geçindiğim için o kalem bende tamamen sıfır lira.
8/8

En kritik soruya geldik. O gün birikim yapabilecek paranın kaldığı oluyor mu?

En kritik soruya geldik. O gün birikim yapabilecek paranın kaldığı oluyor mu?
Kalıyor ya. O kadar da değil.
Harcamalardan arta kalan olursa yaparım diyorum ama bugüne kadar hiç kalmadı.
Kenara üç beş bir şey atıyorum ama sonra ay sonu gelmeden geri bozuyorum.
Eksi hesapları kapatmaya çalıştığım için benim birikim yapma ihtimalim fiziksel olarak yok.
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.