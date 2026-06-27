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Maaşın Yetmediğinde Değil, Arttığında Başlayan Tehlike: Gelir Körlüğü

Gelirin arttığında hayatının otomatik olarak rahatlayacağını düşünmek oldukça doğal. Ancak işin ilginç tarafı, maddi sıkıntılar bazen de maaşın yükselirken başlıyor. Çünkü insan zihni yeni gelir seviyesine çok hızlı alışıyor ve bir süre sonra daha önce lüks görünen harcamalar normalleşmeye başlıyor. Uzmanların gelir körlüğü diye nitelendirdiği bu durum, fark edilmediğinde bütçeyi sarsabiliyor.

Maaşın Yetmediğinde Değil, Arttığında Başlayan Tehlike: Gelir Körlüğü

Detayları birlikte inceleyelim! 👇

Maaşın yükseldikçe, yaşam standartların da paralel olarak artmaya başlıyor.

Maaşın Yetmediğinde Değil, Arttığında Başlayan Tehlike: Gelir Körlüğü 1

İlk maaş artışın geldiğinde kendine ufak ufak ödüller vermeye başlıyorsun. Fakat zamanla bu ödüller istisna olmaktan çıkıyor ve bir standart haline geliyor. Daha pahalı kahveler, daha sık dışarıda yemekler ve daha yüksek abonelik ücretleri günlük hayatın parçası oluyor. Bir süre sonra da bunların hiçbirini lüks olarak görmemeye başlıyorsun. Gelirin artarken giderlerin de aynı hızla yükseliyorsa tam burada alarm çalmaya başlıyor.

Dün pahalı gelen şeyler bugün normal görünmeye başlıyor.

Maaşın Yetmediğinde Değil, Arttığında Başlayan Tehlike: Gelir Körlüğü 2

Bir zamanlar fiyatını görünce vazgeçtiğin şeyler artık çok da pahalı gelmemeye başlıyor. Beyin yeni gelir seviyesine adapte oldukça harcamalara karşı duyarlılık azalıyor. Özellikle teknoloji, giyim ve kişisel bakım harcamalarında sık görülen bir durum olduğunu söylememiz gerek. Önceden uzun süre düşünülen alışverişler birkaç dakikalık kararlara dönüşüyor ve körlüğün en belirgin işaretlerinden biri oluyor.

Daha çok kazandığın için daha çok harcamayı hak ettiğinizi düşünüyorsun.

Maaşın Yetmediğinde Değil, Arttığında Başlayan Tehlike: Gelir Körlüğü 3

Çok çalıştığın ve emek verdiğin için kendini ödüllendirmek istemen kesinlikle normal. Sorun, her maaş artışının ardından harcamaların da aynı oranda yükselmesi aslında. İnsan zihni başarıyı çoğu zaman tüketimle kutlama eğiliminde olmakta. Yeni bir telefon, daha pahalı bir restoran veya ekstra lüks alışverişler bunun sonucu oluyor. Ne yazık ki bu şekilde maaş artışının getirdiği avantaj birkaç aya kaybolup gidiyor.

Tasarruf hesabında para azalırken giderler büyüyor.

Maaşın Yetmediğinde Değil, Arttığında Başlayan Tehlike: Gelir Körlüğü 4

Gelirinin artmasının en büyük avantajlarından biri daha fazla birikim yapabilme fırsatı. Ancak gelir körlüğüne kapıldığında bunun tam tersi yaşanıyor. Maaşındaki artış doğrudan yaşam tarzına yansıyor ve tasarruf etmeyi ikinci plana atıyorsun. Birikime gitmesi gereken para günlük harcamaların arasında kaybolup gidiyor.

Çevrendeki insanların yaşam tarzı fark ettirmeden etkiliyor.

Maaşın Yetmediğinde Değil, Arttığında Başlayan Tehlike: Gelir Körlüğü 5

Gelirin arttıkça farklı sosyal çevrelere girme ihtimalin de artıyor. Haliyle bu çevrelerdeki harcama alışkanlıkları da zamanla normal görünmeye başlıyor. Daha sık tatil yapmak, daha pahalı restoranlara gitmek gibi şeyler sıradanlaşıyor. Kimse seni buna zorlamasa bile bilinçaltında uyum sağlama isteği oluşuyor. Böylece harcamaların kendi ihtiyaçlarından çok çevrendeki insanların standartlarına göre şekillenmeye başlıyor.

Küçük fiyat artışlarını artık önemsememeye başlıyorsun.

Maaşın Yetmediğinde Değil, Arttığında Başlayan Tehlike: Gelir Körlüğü 6

Gelirin yükseldikçe bütçeni takip etme alışkanlığın zayıflıyor. Market alışverişindeki küçük farklar ve abonelik ücretlerindeki zamlar gözüne batmamaya başlıyor. Tek başına önemsiz görünseler de zamanla birikip artıyor.

Dışarıdan yemek söylemek artık özel bir aktivite olmaktan çıkıyor.

Maaşın Yetmediğinde Değil, Arttığında Başlayan Tehlike: Gelir Körlüğü 7

Mutfakta yemek yapmak yerine telefonundaki uygulamalardan sipariş vermek senin için standart bir yaşam biçimi oluyor. Evde malzeme varken bile üşengeçlik ve paranın verdiği rahatlıkla dışarıdan beslenmeyi tercih ediyorsun. Yemek kartının veya kredi kartının limitleri zorlanırken, aslında mutfak masrafının katlandığını fark etmiyorsun. Tembelliği konfor olarak satın almaya başladığında, gelir körlüğü en derin darbeyi mutfaktan vuruyor.

Kendini hala eski gelir seviyendeymiş gibi hissediyorsun.

Maaşın Yetmediğinde Değil, Arttığında Başlayan Tehlike: Gelir Körlüğü 8

Aslında ilginç olan şu ki, gelir körlüğü sadece fazla harcamakla ilgili değil. Bazen daha fazla kazansan bile finansal durumunu doğru değerlendiremeyebiliyorsun. Sürekli geçmişteki ekonomik şartlarını düşündüğünde bugünkü durumunu net göremiyorsun. Tam da bu nedenle hem harcamaların artıyor hem de ilerlediğini hissedemiyorsun. Sonunda daha çok kazanırken neden hala rahatlayamadığını sorgulamaya başlıyorsun.

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