Maaşının En Çok Neye Gittiğini Tahmin Ediyoruz!

Bakalım ay sonunda cüzdanındaki o gizemli boşluğun sebebi neymiş?

1/8 Maaşın yattığını gösteren o bildirim sesi geldiğinde ilk tepkin ne oluyor? Sonunda be! Şimdi borçlular düşünsün. Hemen o beğendiğim ayakkabıyı almalıyım stok bitmeden! Nihayet... Güzel bir akşam yemeğini hak ettim. Giderleri düştükten sonra kalanı hemen altın/kripto/döviz yapmalıyım.

2/8 Market alışverişine çıktın. Sepetinde en çok hangisi yer kaplar? Sadece temel ihtiyaçlar; yağ, un, şeker. Gurme soslar ve ithal peynirler... Temizlik malzemeleri, oda kokuları, deterjanın her çeşidi. Bolca abur cubur...

3/8 "Bir kere geldik dünyaya" cümlesi senin için bir harcama bahanesi mi?

4/8 Peki ya kargo beklemek senin için ne ifade ediyor? Günlük rutinimin bir parçası, kuryelerle akraba olduk. Ayda yılda bir gelen heyecan. Genelde "Ben ne zaman bunu sipariş ettim?" şaşkınlığı.

5/8 Şu anki finansal durumunu bir dizi/film ismiyle özetlesen hangisi olurdu? Squid Game: Hayatta kalmaya çalışıyorum ama her an elenebilirim. Aşk-ı Memnu: Kredi kartlarımla aramda yasak ve tehlikeli bir ilişki var. Lost: Paramın nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum, adada kayboldu. Hızlı ve Öfkeli: Maaş hesaba giriyor ve ışık hızıyla terk ediyor.

6/8 En son ne zaman bir şeyi "ihtiyacın olduğu için" aldın? Dün. Geçen hafta. Geçen ay. Hatırlamıyorum, genelde "beğendiğim için" alırım.

7/8 Şu an cebinde/hesabında tam olarak kaç para olduğunu biliyor musun?