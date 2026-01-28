Maaşının En Çok Neye Gittiğini Tahmin Ediyoruz!

Maaşın yattığı gün kendinizi Elon Musk gibi hissedip, üçüncü günün sonunda "Akbilimde ne kadar kalmıştı?" diye düşünüyorsanız hoş geldiniz! Hepimiz o yollardan geçtik. Peki ama o para nereye uçup gidiyor?
28.01.2026 16:15
Hazırsanız başlıyoruz!
Bakalım ay sonunda cüzdanındaki o gizemli boşluğun sebebi neymiş?
Maaşın yattığını gösteren o bildirim sesi geldiğinde ilk tepkin ne oluyor?
Sonunda be! Şimdi borçlular düşünsün.
Hemen o beğendiğim ayakkabıyı almalıyım stok bitmeden!
Nihayet... Güzel bir akşam yemeğini hak ettim.
Giderleri düştükten sonra kalanı hemen altın/kripto/döviz yapmalıyım.
Market alışverişine çıktın. Sepetinde en çok hangisi yer kaplar?
Sadece temel ihtiyaçlar; yağ, un, şeker.
Gurme soslar ve ithal peynirler...
Temizlik malzemeleri, oda kokuları, deterjanın her çeşidi.
Bolca abur cubur...
"Bir kere geldik dünyaya" cümlesi senin için bir harcama bahanesi mi?
Peki ya kargo beklemek senin için ne ifade ediyor?
Günlük rutinimin bir parçası, kuryelerle akraba olduk.
Ayda yılda bir gelen heyecan.
Genelde "Ben ne zaman bunu sipariş ettim?" şaşkınlığı.
Şu anki finansal durumunu bir dizi/film ismiyle özetlesen hangisi olurdu?
Squid Game: Hayatta kalmaya çalışıyorum ama her an elenebilirim.
Aşk-ı Memnu: Kredi kartlarımla aramda yasak ve tehlikeli bir ilişki var.
Lost: Paramın nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum, adada kayboldu.
Hızlı ve Öfkeli: Maaş hesaba giriyor ve ışık hızıyla terk ediyor.
En son ne zaman bir şeyi "ihtiyacın olduğu için" aldın?
Dün.
Geçen hafta.
Geçen ay.
Hatırlamıyorum, genelde "beğendiğim için" alırım.
Şu an cebinde/hesabında tam olarak kaç para olduğunu biliyor musun?
Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?
"Bir şeyler satın alırsam geçer" diyerek alışveriş yaparım.
