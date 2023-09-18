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Maaşlar artsa da... 'Aylık 40 bin TL veren var ama bulamıyoruz' Dolgun maaşlı bu işin ilgi görmemesinden yakınıyorlar

18.09.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, çoban sıkıntısı çok çektiklerini, aylık 40 bin lira maaşa bile çoban bulamadıklarını söyledi.

Maaşlar artsa da... 'Aylık 40 bin TL veren var ama bulamıyoruz' Dolgun maaşlı bu işin ilgi görmemesinden yakınıyorlar

Çoban bulunamadığı için yurt genelinde çoban maaşları artmasına rağmen yine de birçok yerde çoban sorunu sürüyor. Son yılların en fazla kazandıran meslekleri arasında yer alan çobanlık mesleği dolgun maaşa rağmen çok fazla ilgi görmüyor.

"KİMSE BU İŞİ YAPMAK İSTEMİYOR, YAPAN DA BIRAKIYOR"

Elazığ İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer yaptığı açıklamada, "Çoban sıkıntısı çok çekiyoruz ve bulamıyoruz. Aylık 40 bin lira maaş veren de var ama bulamıyoruz. Kimse bu işi yapmak istemiyor yapan da bırakıyor. Onlar da haklı bekarsa evlenmek istese çoban diye kimse kız vermiyor" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Elazığ

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