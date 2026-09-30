Maaşlar için net konuştu: 'Ne daha yüksek ne daha düşük'

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Uzaktan çalışma sistemine dair merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz anlattı.

TV100 yayınında konuşan Yılmaz, "Bakıldığı zaman esnek çalışma, uzaktan çalışma, hibrit çalışma yani farklı farklı terimler hayatımıza girdi" dedi. Yayınlanan yeni yönetmeliği işaret eden Yılmaz "Aslında tarihçeye bakıldığı takdirde de 2016 yılında bizim 4857 sayılı iş kanunumuza 14. maddesine bir ekleme yapıldı ve uzaktan çalışma hayatımıza girdi. Devamında ise 2021 yılında yani bir 5 yıl sonrasında o kanunun ilgili maddesiyle ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Şekil şartları, işin tanımı, ücreti, bunların nasıl yapılacağıyla ilgili detaylar verildi. Dün de yine resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber ilgili maddeye bir ekleme daha yapıldı yönetmeliğe. Orada da işle ilgili olarak bakıldığı zaman uzaktan çalışmada yani hangi gün ofiste fiziksel olarak duracak, hangi gün uzaktan çalışacak, mesai başlangıcı ne olacak, bitişi ne olacak, saatler nelerdir, açıkça yazması ile ilgili bir ek madde eklendi. Dolayısıyla burada yönetmelik tamamlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

ÖDENECEK ÜCRETLERDE DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Ödenecek ücretlerle ilgili bir noktaya dikkat çeken Yılmaz "Buradaki yönetmelik doğrultusunda uzaktan çalışmaya sen uzaktan çalışıyorsun daha az ücret ödeyeceğim şeklinde bir tanım yoktur. Zaten iş kanunumuzda da eşit işe eşit ücret ilkesi vardır. Bu sebepten dolayı fiziksel olarak siz iş yerinde çalışıyorsanız aynı işi yer, zaman, mekan fark etmeksizin farklı bir noktada icra ediyorsanız aynı ücreti vermesi lazım. Ne daha yüksek ne daha düşük. Bütün sosyal hakları, kıdem olsun, fazla mesai olsun, izin hakları olsun tamamıyla tam zamanlıyla uzaktan çalışan arasında hiçbir fark olmayacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

DÜZENLEME HANGİ ÇALIŞANLARI İLGİLENDİRİYOR?

Düzenlemenin kamudaki memurları kapsayıp kapsamadığı yoksa işçiler için mi geçerli olduğuyla ilgili soruya da yanıt veren Yılmaz "Burada yönetmelik şunu söylüyor... Özellikle yönetmelik hatta ve hatta kanunlarımızda amaç konu diye böyle sıralamıştır. Buradaki kapsamla alakalı özel sektörde çalışanları, kamuda işçi statüsü ile çalışanları, memurlarımızı hariç tutmak üzere tamamını kapsadığını söyleyebiliriz" dedi.

TAM ZAMANLI ÇALIŞANLARIN MESAİ SAATLERİNE NASIL YANSIYACAK? SÖZLEŞMELER NE OLACAK?

Devamında merak edilenleri anlatan Yılmaz "İş sözleşmelerinde buradaki yönetmelikle beraber şirketlerin İK grupları şu anda hareketlenmiş durumda. Buradaki yönetmelik doğrultusunda işin yapısı, tanımı, nerede çalışılacağı, mesai başlangıcı, bitiş saati şeklinde sözleşmelerin yenilenmesi lazım. Ya da hazırda olan sözleşmelerle alakalı buraya ek bir protokol yapılması lazım. Dolayısıyla buradaki sözleşmeler güncellendiği takdirde olay çözülecektir. Bununla ilgili de mutlaka karşılıklı rıza alınması lazım. Hem işçinin rızası hem işverenin keza yine aynı. Eğer işçi geçmiş dönemde uzaktan çalışmış, ben yine bunu talep ediyorum şeklinde bir detay varsa bunu işverene yazılı olaraktan başvuru yapması lazım. Devamında da işveren daha öncesinde uzaktan çalıştığı için ona öncelik tanıyaraktan 30 gün içerisinde aynı yöntemle yazılı olaraktan cevap vermesi lazım şeklinde detaylandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HAYATI BAKIMINDAN ETKİLERİ NE OLACAK?

Söz konusu düzenlemenin olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik de soruyu yanıtlayan Yılmaz "Bunu en başta devlet olaraktan neden böyle bir geneksinimde bulunuldu? Ona dikkat çekelim. Sonra olumlu ve olumsuz yönlerini yönetmeliğin konuşalım. Bakıldığı zaman şu anda bununla ilgili Z kuşağı dediğimiz bir kuşağımız var. Kendi evlatlarımız. Bu evlatlarımız ne işte ne eğitimde. Dolayısıyla 18-29 yaş arasında bulunan genç nüfusu bu yöntem ile çalışma hayatının içerisine alıp onun üzerinden ülkemize katma değer sağlanması planlanıyor. Diğer taraftan ülkemizdeki doğurganlık hızı düştü. Bununla alakalı gençlerimiz evlenip çocuk sahibi aile kurup geleceği düşünemiyorlar. Bu sebepten dolayı çocuk olduktan sonrasında özellikle annelerimiz veya babalarımız bununla ilgili tam anlamıyla ilgilenmesi lazım. Aile içerisinde uzaktan çalışma varsa dolayısıyla o çocuğun da sorumluluğu tamamen buraya kanalize olmuş oluyor, daha sağlıklı bireyler üretmiş olacağız. Bakıldığı zaman yine aynı şekilde olumlu ve olumsuz yönlerini de iki taraflı değerlendirebiliriz. Çalışan açısından olumlu yönleri burada trafikte geçen sürenin ortadan kalkması ve zaman tasarrufu olmuş olacak. Mekan bağımsızlığı olacak. Evden, kafeden, ortak ofis gibi detaylar üzerinden çalışmalar yapılacak. Yine çalışanın yol, yemek gibi kişisel masraflarının azalması söz konusu. İşverenler için de olumlu tarafı ofis kirası, elektrik, su, genel giderlerden tasarruf sağlanmış olacak. Farklı şehir ve ülkelerdeki yetenek havuzuna erişim. Yani şu anda beyin göçü diyoruz ya işte buradaki beyin göçü vasıtasıyla ülkemize gençlerimiz veya dışarıdan gençler buraya katma değer sağlayaraktan ülkenin kalkınmasına, katma değerine katkı sağlayacaktır. Keza yine işverenlerin dijitalleşme ile alakalı süreçler hızlanacak" dedi.

Öte yandan Yılmaz "Olumsuz yönlere gelelim. Burada da çalışan açısından iş ve özel yaşam sınırları belirsizleşecek. Yani siz 7/24 evden çalışıyorsanız kendi mahremiyetiniz, özel hayatınızla işinizle beraber yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Sosyal izolasyon, yalnızlık ve aidiyet hissinin azalması... Burada şirketlerin özellikle aidiyet duygusundan dolayı çalışanlar oraya o hissi tam anlamıyla yaşayamayacaklar. Keza yine işveren için fazla mesai sürelerin kontrolü biraz daha zorlaşacak ama bunu iletişim araçlarıyla yine üstesinden gelecek. İşveren açısından da kurum kültürünün ekipler arasında bağın zayıflaması. Yani hem oradaki şirketin kendi kuralları ve de farklı farklı ekipler varsa bunlar arasındaki bağ uzaktan çalışmayla biraz işveren için zora girmiş olacak. İş takibi, performans yönetimi ve veri güvenliği riskleri ortaya çıkmış olacak. Sosyal inovasyon ve spontane fikir alışverişleri de yapılmayacak. Maalesef bu şekilde ama olumlu yönlerinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.