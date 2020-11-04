Maaşlar ve AGİ değişti mi... 2020 AGİ ücreti ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi? Asgari ücret 2020 net ve brüt kaç lira?

Bu yıl enflasyon oranlarının açıklanması ve koronavirüs etkileriyle asgari ücretin ve AGİ'nin artacağı yönünde beklentiler oluşmasına neden oldu. 2019 yılının Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile net 2.324 TL ve brüt olarak 2.943 TL verilmeye başlanmıştı. Milyonlarca kişiye ödenen asgari geçim indirimi (AGİ) Kasım ve Aralık aylarında değişecek mi? AGİ ne kadar oldu? AGİ asgari ücrete dahil mi? Bu soruların cevabını araştıran çalışanlar, net olarak alacakları rakamları araştırmaya çalışıyor. İşte 2020 asgari ücret net ve brüt rakamları!

AGİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞİŞTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan rakamlar halen devilmeye devam ediyor. Fakat son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları ve koronavirüsten dolayı yapılan bazı değişiklikler, vatandaşlara asgari ücret değişti mi, AGİ arttı mı sorularına cevap aramalarını sağlıyor. AGİ ise bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor. 2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklandı. 2020 yılı AGİ tablosu, kimler ne kadar AGİ alıyor haberimizde...