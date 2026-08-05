Maaşlar yükseliyor: Tek tek açıkladı! Birçok değişiklik geliyor

Meclis'te kanun teklifleriyle ilgili önemli bir hareketlilik var. SGK Başuzmanı İsa Karakaş AK Parti ve MHP milletvekillerinin Meclis'e verdiği 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' adı altındaki yeni Torba Kanunla ilgili değerlendirmelerde bulunarak söz konusu kanun teklifinde öngörülen düzenlemeleri aktardı.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, "Anayasamız devlete; harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gazileri koruma ve onlara yaraşır bir hayat seviyesi sağlama görevi verilmiştir. Bu anayasal yükümlülük doğrultusunda, şehitler, gaziler, vazife ve harp malulleri ile bunların hak sahiplerine tanınan mali, sosyal ve özlük haklarının güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi önem arz etmektedir" dedi.

Karakaş "Kanun teklifiyle, terörle mücadele sırasında yaralanmakla birlikte malul sayılmayan personele aylık bağlanmakta, derece tespiti yapılanların aylıkları artırılmaktadır" derken bu kişilerin 1005 sayılı Kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanmaları imkanının getirilmekte olduğunu belirtti.

"Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin, şehitlerimizin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari güvence güçlendirilmektedir" ifadelerini kullanan Karakaş, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödemenin artırılmakta olduğunu vurguladı.

3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılmasının amaçlandığını belirten Karakaş "Er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddi "55 yaşını doldurdukları" tarih esas alınarak yeniden düzenlenmektedir. Ayrıca, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yaralanan gazilerden malul sayılmayanlara aylık bağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Karakaş, kanun teklifiyle; şehitler, gaziler, vazife ve harp malulleri ile bunların hak sahiplerine ilişkin farklı kanunlarda yer alan hükümlerin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmekte olduğunu aktardı. Devamında "Hak sahiplerinin kazanılmış haklarının korunması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi ve devlet adına üstün fedakârlık gösteren kişiler ile ailelerine sağlanan koruma mekanizmalarının daha etkin, hakkaniyete uygun ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır" dedi.

TABAN MAAŞ GÜVENCESİ

Karakaş "Emekli Sandığı Kanununun ilgili maddesindeki ibareler genişletilerek tüm vefat eden vazife malullerinin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının net asgari ücretten az olmaması hüküm altına alınmıştır. "Yuva yapanın bacası tütmeli" ilkesiyle evlat acısı yaşayan anne ve babalara maddi güvence sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

DESTEK ARTIŞI

Öte yandan Karakaş, başkasının bakımına muhtaç derecede malul olan gazi ve malullere yapılan aylık bakım ödemesinin net asgari ücretin 2 katından 2,5 katına yükseltildiğini belirtti.

AYLIK İYİLEŞTİRMESİ

Ayrıca Karakaş, terör malulü er, erbaş, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillerin aylıklarında esas alınan taban derecelerin yükseltildiğini belirterek en az 4 yıllık üniversite mezunları 8/1, diğerlerinin 10/1 dereceden başlatılacağını, 1. dereceye kadar 3.600 ek gösterge hakkı verileceğini ve toplam aylık tutarının 35.398 gösterge katsayı çarpımından az olamayacağını aktardı.

Derece tespiti yapılanlara şeref aylığı hakları ile ilgili ise Karakaş "3713 sayılı Kanunun ek 3. maddesindeki gösterge tablosu güncellenmiş (1. derece için 27.288 gösterge belirlenmiş); aylık bağlananlara aylık hükümleri hariç 1005 sayılı Kanundaki (İstiklal Madalyası ve Şeref Aylığı) tüm sosyal haklar tanınmıştır" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan terörle mücadelede malul sayılmayanlara aylık bağlanması ile alakalı ise Karakaş "3713 sayılı Kanuna eklenen madde ile; terör eylemlerinde mermi/şarapnel penetran yaralanması, patlayıcı (EYP, mayın, havan vb.) blast/termal etkisi veya yakın muharebe kesici/delici saldırıları sonucu Adli Tıp Kriterlerine göre "hafif nitelikte olmayan yaralanması" ve illiyet bağı sağlık kurulu raporuyla tespit edilen TSK, Emniyet, MİT personeli ve güvenlik korucularına 17.135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanacaktır. Ayrıca 1005 sayılı Kanun hakları verilecektir" dedi.

Karakaş, teklif yürürlüğe girdikten sonra 1 yıl içinde başvuru şartı olduğunu, bir defaya mahsus uygulanacağını vurguladı.

Diğer düzenlemelere ilişkin de bilgi veren Karakaş, er ve erbaşların kontrol muayenesi yaş haddi ile ilgili 5510 sayılı Kanunun geçici 18. maddesindeki "askerlik çağı dışına çıktıkları" ifadesinin "55 yaşını doldurdukları" olarak netleştirildiğini belirtti.

15 Temmuz gazilerinden malul sayılmayanlara aylık ile alakalı ise Karakaş "7082 sayılı Kanunun 14. maddesine eklenen fıkra ile 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaralanıp malul sayılmayan sivil ve kamu görevlilerine 17.135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanması ve 5454 sayılı Kanun kapsamında ek ödeme yapılması kararlaştırılmıştır" dedi.

"MAAŞLARI YENİ YAPILACAK YASA TEKLİFİYLE DÜZENLENDİ"

Öte yandan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerimizin maluliyet derecelerine göre en düşük alan gazimizin yani altıncı derecedeki gazimize 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş belirlendi. Yine maluliyet derecesi ağır olan gazilerimizden de birinci derece gazilerimizin 68 bin ila 86 bin lira arasında maaşları yeni yapılacak yasa teklifiyle düzenlendi." dedi.

Teklifte, 7 bin ila 9 bin lira arasında maaş alan şehit anne babalarının maaşlarının 14 bin 37 liraya, 15 bin ila 16 bin arasında maaş alanların ise 21 bin 500 liraya çıkarıldığını belirten Işık, şunları söyledi:

"Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerimizin maluliyet derecelerine göre en düşük alan gazimizin yani altıncı derecedeki gazimize 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş belirlendi. Yine maluliyet derecesi ağır olan gazilerimizden de birinci derece gazilerimizin 68 bin ila 86 bin lira arasında maaşları yeni yapılacak yasa teklifiyle düzenlendi. Bunların dışında ek gösterge oranı gazilerimizde 3600 ek göstergeye çıkarıldı. 15 Temmuz hain darbe gecesi yaralanıp da maluliyet derecesi alamayan gazilerimize de bu oranda bir maaş katsayısı artışıyla yaklaşık 28 bin 76 maaş bağlandı. Bunlar aynı zamanda muharip gazilerimizin de kendilerine sağlanan haklara, aynı haklara haiz oldular. Terörle mücadelede yaralanıp maluliyet derecesi alamayanlar, engellilik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara da sağlık kontrolüne, sağlık raporuna, tekrar Adli Tıp Kurumu aracılığıyla gönderildiğinde alacak sağlık raporuna binaen, yasalardaki düzenlenecek kanun teklifinde düzenlenecek şartlar sağlanırsa yine 28 bin 76 lira tutarında bir maaş bağlanacak."

Maluliyet derecesi artan gazilerde yaş sınırının 40 olduğunu ifade eden Işık, teklifle bunun 55 yaşa çıkarılacağını belirtti. Işık, yeni yasa teklifiyle, maluliyet derecesi yüksek olan ve evde bakım yardımı alan gazilerin, iki asgari ücret olan yardımlarının, 70 bin 187 liraya çıkarılmasının teklif edildiğini söyledi.