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Maaşlara 714 TL zam! Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde

08.11.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılının bitmesine sayılı günler kalırken, emeklinin gözü, kulağı yılbaşında yapılacak zamma çevrildi. Enflasyon oranına göre bakıldığında emekliyi 714 TL’lik bir zam bekliyor.

Maaşlara 714 TL zam! Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde

Emeklilere ocak ve haziran ayları olmak üzere yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar yıl içindeki son 6 aylık enflasyon baz alınarak gerçekleşir. TÜİK’in 4 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli maaşları ile ilgili ön görüler de gelmeye başladı. Bu ön görülerde en dikkat çeken rakam ise 714 TL’lik artış oldu. Ayrıca emeklilere yüzde ek ödeme de yapılacak.

EMEKLİYE 714 TL’YE VARAN BİR ZAM YAPILACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarının açıklamasının ardından, milyonlarca emeklinin beklediği zam da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Asıl rakamlar için ise kasım ve aralık verileri gerekiyor. Şu anda yapılan hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.72 zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 3.72 enflasyon farkı oluştu. Merkez Bankası'nın yüzde 18.4 olarak açıkladığı enflasyon tahminine göre ise 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 9.17 çıkacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9.17'ye ulaşacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten 6.17 enflasyon farkı yansıtılacak. Ocak'ta maaşlar artacağı için bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 714 liraya varan artış yaşanacak.

YÜZDE 5 EK ÖDEME SINIRI YÜKSELİYOR

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı 1686 liradan 1874 liraya yükselecek. Buna göre maaşı 1874 liradan az olanlar yüzde 5, çok olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.

EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI DOKTOR MAAŞLARI İÇİN TAHMİNLER HAZIR

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, Ocak'ta üçüncü bir artışı ilave ödemelerinde görecek. Memur maaş katsayısında yüzde 11.17 artış yaşanırsa aylık ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 56 liradan 3 bin 397 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 337 liradan 2 bin 598 liraya çıkacak.

İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve çalışmayan emekli doktorlar yararlanabiliyor. Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.

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