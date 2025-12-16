Maaşlara düzenleme sinyali! 2026 öncesi polis, jandarma ve sahil güvenlik aylıklarına 'dengeleme' formülü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iç güvenlik hizmetlerinde görev yapan personelin maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında aynı görevde bulunan personelin ücretlerinde dengeleme yapılmasına yönelik bir çalışma yürüttüklerini söyledi. İşte dtaylar...

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

MAAŞLARA DÜZENLEME GELİYOR

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iç güvenlik hizmetlerinde görev yapan personelin maaşlarına yönelik düzenleme hazırlığında olduklarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İç güvenlik hizmeti yürüten jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz.”

AMAÇ: AYNI GÖREVE AYNI ÜCRET

Yapılması planlanan düzenlemenin, kurumlar arası maaş farklarını azaltmayı ve görev tanımı aynı olan personel arasında ücret adaletini sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Özellikle son yıllarda polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin özlük hakları ve maaşları sık sık gündeme gelmişti.

MAAŞ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Maaş düzenlemesine ilişkin çalışmanın detayları ve takvimi henüz netleşmezken, düzenlemenin torba yasa veya ilgili mevzuat değişikliği kapsamında hayata geçirilmesi bekleniyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağı ifade ediliyor.

POLİSLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Polislerle ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalara dair bilgileri de paylaşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "2025 yılı Mart ayında 'Görev Puanı' sistemi getirdik. Atamamız, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki bu uygulamayla hakkaniyetli, şeffaf, kurumsal ve ihtiyaca uygun hale geldi." diye konuştu.

ATAMALARDA YENİ DÖNEM

Yılda iki kere eş durumu ve mazeret atamaları yapılırken artık her ay bir mazeret ataması yapmaya başladıklarını söyleyen Yerlikaya, bunun devam edeceğini, 2026'de genel atama döneminde ise "zorunlu ikinci şark tebligatı" gönderilmeyeceğini bildirdi.

Emniyet Teşkilat Kanunu ile ilgili de çalışma yaptıklarını anlatan Yerlikaya, "Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu için hazırlıklarımızı yapacağız ve Gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz." dedi.

STANDART KADRO

Yerlikaya, "standart kadro" çalışmalarını tamamladıklarını, çalışmanın, personelin dağılımının her ilde dengeli ve verimli istihdam edilmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi.