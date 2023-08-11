Maaşlara üçer aylık zam teklifine... Milyonlar merakla bekliyor! Memur-Sen paylaştı: Kira yardımı, bayram ikramiyesi...

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere aşamasına geçildi. Memur-Sen’in 2-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket ise, kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerine ışık tutuyor. 50 bini aşkın kamu görevlisiyle yapılan ankete katılanların yüzde 42’si kirada otururken, yalnızca yüzde 8.4’ü lojman hakkına sahip.

YÜZDE 93.7'Sİ İŞVERENDEN KİRA YARDIMI TALEBİNE DESTEK VERİYOR

Anket sonuçlarına göre kamu çalışanlarının yüzde 93.7’sinin Memur-Sen’in işverenden kira yardımı talebine destek verdiği görüldü.

MAAŞ ARTIŞININ ÜÇER AYLIK DİLİMLERDE YAPILMASI TEKLİFİNE GÜÇLÜ DESTEK

Memur-Sen’in geçmiş dönemlerden farklı olarak zam teklifini üçer aylık dilimler halinde sunması da anketteki sorular arasında yer aldı. Buna göre kamu çalışanlarının Memur-Sen’in maaş artışının üçer aylık dilimlerde yapılması teklifini güçlü bir biçimde destekliği sonucu ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan kamu görevlilerinin yüzde 90’ı ise enflasyona karşı alım gücünü koruması için oransal zamların üçer aylık dilimler halinde verilmesini destekliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ TEKLİFİ

Memur-Sen’in toplu sözleşme teklifleri arasındaki bayram ikramiyesi de memurların en çok beklediği iyileştirmeler arasında yer aldı. Anket sonucuna göre kamu çalışanlarının yüzde 96.8’i Memur-Sen’in bayram ikramiyesi teklifini destekliyor. (İHA)