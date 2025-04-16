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Macaristan'ın para birimi nedir? Macaristan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.04.2025 19:42
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Karpatlar’da kurulmuş olan, Orta Avrupa’da yer alan Macaristan’ın denize kıyısı yoktur. Slovenya, Avusturya, Slovakya, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Macaristan’ın komşularından bazılarıdır. Başkenti Budapeşte şehridir ve resmi dil Fin – Ugor dili olarak kabul edilmiştir.

Macaristan'ın para birimi nedir? Macaristan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Macaristan’ın başkenti olan Budapeşte aynı zamanda ülkedeki en büyük şehir olma özelliğine sahiptir. Macarca ülkede kabul gören ve konuşulan resmi dildir. Ülkede aynı zamanda farklı etnik grupların yaşaması nedeni ile başka diller de konuşulabilmektedir. Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Macaristan çeşitli dönemlerden geçmiş ve birçok topluluğa ev sahipliği yapmıştır.

Macaristan'ın para birimi nedir?

Macaristan, üniter parlamenter cumhuriyet ile yönetilmektedir. 2020 yılında açıklanan sonuçlara göre nüfusun 9.796.526 civarında olduğu belirlenmiştir. Yüzölçümü 93.030 kilometrekare olan Macaristan’ın komşuları batısında Slovenya ve Avusturya, kuzeyinde Slovakya, doğusunda Ukrayna ve Romanya, güneyince Hırvatistan ve Sırbistan’dır. Oldukça geniş bir ulaşım ağına sahip olan Macaristan’da son derece gelişmiş demir yolları, hava taşıma sistemi, karayolu ve su taşıma sistemi bulunmaktadır.

İklimi genel olarak karasaldır. Kış aylarında soğuk hakimdir. Yaz mevsiminde ise sıcak ve karasal iklim özellikleri görülür. Yıllık olarak ortalama sıcaklık derecesi 10 derece civarındadır. Yaz aylarında çok sıcak dereceler görülen Macaristan’da bu özellik nedeniyle ılıman karasal iklim görülmektedir. Yaz aylarında yağış görülebilmesi de bu nedene bağlıdır. Ülkenin para birimi ise Macar forinti’dir. Daha önce 1 forint 100 fillken 1999 yılından bu yana fill kullanılmamaktadır. Ayrıca ülkedeki enflasyon oranının ortalama olarak % 7 civarında olduğu bilinmektedir.

Macaristan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217 para birimi kodu olarak da anılır. Bu kod para birimlerine verilen üç haneli kısaltmaları düzenleyen bir standarttır. Bu kod tüm dünyada geçerli olan para birimlerinin kodlarını düzenler.

ISO 4217 standardına göre para birimi Macar forinti olan Macaristan’ın para birimi kodu HUF olarak belirlenmiştir. Bu paranın uluslararası kodu olarak HUF kodu para piyasalarında ve uluslararası alanda kabul görmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan
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