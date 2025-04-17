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Madagaskar'ın para birimi nedir? Madagaskar'ın para biriminin kodu ve sembolü

Madagaskar Cumhuriyeti ya da kısaca anıldığı adı ile Madagaskar, Afrika kıtasına bağlı olan ada ülkelerden biridir. Afrika kıtasının doğu kısmında, Hint Okyanusu’nun batısında yer almaktadır. Dünyanın dördüncü büyük adası özelliğine sahip olan Madagaskar, Mozambik Kanalı aracılığı ile Afrika ana kıtasından ayrılır.

Madagaskar'ın para birimi nedir? Madagaskar'ın para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Kuzeybatısında Komorlar, Fransa, Mayotte, doğusunda Mauritius yer alan ülkenin başkenti Antananarivo’dur. Bu şehir aynı zamanda ülkede yer alan en büyük şehir olma özelliğine de sahiptir. Ülkede geçerli olan hükümet üniter yarı başkanlık cumhuriyetidir. Resmi dili Malgaşça ve Fransızca olarak iki dildir ve iki dil de ülkede etkin olarak konuşulmaktadır.

Madagaskar'ın para birimi nedir?

Madagaskar’ın nüfusu yaklaşık olarak 26.262.313 civarındadır. Ülkenin toplam yüzölçümü 587.295 kilometrekaredir. Coğrafi konumu nedeni ile farklı iklimlerin hüküm sürebildiği ülkede genel olarak kasım ve nisan aylarındaki süreçte sıcak ve yağışların bol olduğu bir iklim görülmektedir. Mayıs ile ekim ayları arasında ise genel olarak kurak ve soğuk olur.

Yıllık ortalama yağış oranı 500 mm civarında olan ülkede bu nedene bağlı olarak çöl oluşumları da gözlenmektedir. Keşfedilene dek tamamen ormanlarla kaplı olduğu bilinen Madagaskar, yerleşim alanları arttıkça ormanların da azaldığı bir ülkedir. Ülkede geçerli olan para birimi ise Madagaskar Ariarisi’dir. Madagaskar Ariarisi’nin alt para birimi de iraimbilanja’dır.

Madagaskar'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Madagaskar’da resmi olarak kabul görmüş olan ve kullanılan para birimi Madagaskar Ariarisi’dir. Bu para biriminin alt para birimi iraimbilanja’dır. Bir ariary 5 iraimbilanja’ya bölünebilmektedir. Ayrıca günümüzde bu para biriminin bir özelliği yürürlükte olan ve kullanılan tek ondalık temelli olmayan para birimlerinden biri olmasıdır.

Dünya genelinde ülkelerin kullandığı para birimleri, ISO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) 4217 para birimi kodu tarafından düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye göre her para birimine ait üç haneli bir kısaltma ve kod bulunur. Madagaskar’ın para birimi olan Madagaskar Ariarisi’nin ISO 4217 kodu ise MDG olarak belirlenmiştir. Para birimi dünya genelinde döviz bürolarında ve para piyasalarında bu kod ile işlem görür.

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Anahtar Kelimeler:
Madagaskar para
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