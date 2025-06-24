Maden şirketleri bastırıyor, profesör parayla rapor veriyor vatandaş zeytinlik isyanında! “3 bin yıllık zeytin ağacı bile taşınır”

"Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde doçent olduğu dönemde Kale Maden Şirketi adına rapor hazırladı!" Halk Tv'nin bu iddiası sonrası sosyal medya kullanıcıları Nevşin Mengü'nün programına konuk olan ve ağaçların taşınmasını savunan bu akademisyeni daha yakından inceledi.

“3 BİN YILLIK ZEYTİN AĞACI DA TAŞINIR” DEMİŞTİ!

Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya ne demişti? "Zeytinlik taşınır, 10 yaşındaki zeytin ağacı da taşınır 3 bin yıllık zeytin ağacı da taşınır. Çok rahat bir şekilde taşınır, yalnız ne olur biraz gecikme olur çünkü budamak zorundasınız."

Özkaya, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde doçent olduğu dönemde Kale Maden Şirketi için parayla rapor hazırladığı iddia edildi.

“MADENLER, ZEYTİNCİLİĞİ TEHDİT ETMİYOR” DİYEN PROFESÖR

Özkaya raporda dünyanın nadir jeolojik oluşumları arasında gösterilen, 8 bin 500 yıllık kaya resimlerine sahip Latmos (Beşparmak) Dağlarında işletilen madenlerin yöre halkının geçim kaynağı olan zeytinciliği tehdit etmediği ileri sürmüş!

TBMM Sanayi Komisyonunun toplantısında gergin anlar yaşanmıştı. Muhalefet milletvekilleri, çevre hakkı savunucuları ve hukukçular zeytinlik alanların yok olmasına yol açabileceği düşünülen kanun teklifiyle alakalı olarak toplantıya katılmak istemişti fakat Meclis korumaları listede ismi olmadığı için izin vermeyince ortalık karışmıştı.