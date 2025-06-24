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Petrol fiyatları 5 ayın zirvesindeydi! Bir anda yere çakıldı, 'ateşkes' açıklaması gelince... Gözler artık akaryakıt tabelasında

Orta Doğu'da yaşanan kriz ile birlikte petrol fiyatları da yükselişe geçmişti. 80 dolara dayanan petrol fiyatları iyimser haberlerin gelmesinin ardından 70 doların altına sarkmaya başladı. İran'ın, ABD'nin Katar'daki üssüne 'sınırlı' düzeyde missilleme düzenlemesi bölgedeki gerilimi aşağıya çekerken aynı zamanda Trump'tan 'ateşkes' açıklamasının gelmesi de tansiyonu düşürdü.

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesindeydi! Bir anda yere çakıldı, 'ateşkes' açıklaması gelince... Gözler artık akaryakıt tabelasında
Ezgi Sivritepe

İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından piyasalarda hızlı bir hareketlilik başlamıştı. Özellikle 60 dolara sarkan emtia piyasasında Orta Doğu gerilimi ile beraber tekrar yükselişe geçmişti. Brent petrolün varil fiyatı dün 80 dolara dayanmış ve son 5 ayın zirvesini görmüştü. Ardından fiyatlar sert düşüşle, bugün yeniden 70 doların altına geriledi.

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EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ!

Dün yüzde -8,86 gerileyerek 70,33 dolardan kapanış yapan petrol fiyatındaki gerileme bugün de devam ediyor. 24 Haziran 2025 Brent petrol fiyatı en düşük 68,20 doları gördü. Sabah saatlerinde işlemler 69,80 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Petrolde bugünkü değer kaybı ise ilk işlemlerde (TSİ 05:15 itibarıyla) %-0,80 civarında gerçekleşiyor.

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İRAN'DAN 'SINIRLI' MİSİLLEME

İran'ın ABD saldırısına karşı sınırlı düzeyde misilleme yapması tansiyonu bir nebze olsun düşürdü. Dün Tahran yönetimi, Katar’ın başkenti Doha’daki ABD üssüne füze saldırısı düzenledi. Bu saldırının zayıf kalması, önceden haber verilmesi ve herhangi bir kaybın yaşanmaması, gerilimin azalmasına neden oldu.
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ATEŞKES AÇIKLAMASI GELDİ!

ABD Başkanı Trump’tan gelen “iki ülke arasında ateşkes sağlandığına” yönelik açıklamalar da petrol fiyatları üzerindeki risk primini hızlıca düşürdü. Her iki ülkeden henüz ateşkese resmi onay gelmese de piyasalar, Trump’ın açıklamalarının ardından olumlu senaryoları hemen fiyatlamaya başladı.

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HÜRMÜZ TEHLİKESİ SONA ERDİ

Bu arada son gelişmelerle birlikte petrol piyasası, “İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma” yönünde öne çıkan en kötü senaryodan da kurtulmuş gibi görünüyor. Günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrolün taşındığı Hürmüz Boğazı, dünyadaki toplam ticaretin de %20’sine ev sahipliği yapıyor.

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KRİTİK DİRENÇ 72 DOLAR

Piyasalar şimdi, İsrail ve İran tarafından gelecek açıklamaları ve eylemleri izlemeye aldı. Bölgeden yer yer çatışma haberleri de gelmeye devam ederken; analistler, petrolde sert düşüşün tepkisinin yaşanabileceğini ve 200 günlük ortalamaya da işaret eden 72,00 dolar seviyesinin kritik direnç olarak izlenmesi gerektiğini aktarıyor.

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AKARYAKITA İNDİRİM

Ayrıca, Donald Trump'ın dün Truth Social hesabından "Herkes, petrol fiyatlarını düşürsün. İzliyorum! Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın!" sözlerini kullanmıştı.

Bugün ise akaryakıt tabelasında indirim vardı. 55 lirayı aşan motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 63 kuruş indirim geldi. İndirim ardından benzin ve otogazda fiyat değişiminin olup olmayacağı merak ediliyor.

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Hissenet
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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.5
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
29.65
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.96
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.97
Gazyağı
44.46
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail benzin motorin Otogaz Petrol Akaryakıt
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