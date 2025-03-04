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'Madeni para kullanımı kalksın' Dikkat çeken talep! TBMM'ye 15 bin başvuru...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
04.03.2025 10:53
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TBMM Dilekçe Komisyonu'na son 1,5 senede yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı. Komisyona vatandaşlar tarafından iletilen talepler arasında ilginç ve sıra dışı dilekçelerin de olması dikkatleri çekti. Vatandaşların çeşitli sorunlarını ve isteklerini ilettiği o başvurular arasında madeni para ve 'abla, abi' gibi hitaplarla ilgili talepler de yer aldı.

'Madeni para kullanımı kalksın' Dikkat çeken talep! TBMM'ye 15 bin başvuru...

Vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe komisyonuna 15 Mayıs 2023 - 17 Ocak 2025 tarihlerinde yaklaşık 15.000 başvuru yapıldı. Başvurulardan bazıları oldukça dikkat çekiciydi.

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"'ABLA, ABİ' HİTAPLARININ AİLE DIŞINDA KULLANILMASI YASAKLANSIN"

TGRT Haber'de yer alan habere göre; dilekçeler arasında Meclis'ten 'Abi', 'Abla' hitapların aile dışında kullanılmasının yasaklanmasının istenmesi de vardı. Marketlerde çalışanların sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması talep edildi. 40 yaşından küçüklerin açıköğretim liselerine kayıt yaptıramamasını talep edenler de vardı.

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"BİR HAFTA BOYUNCA İDARİ İZİN" ÖNERİSİ

Komisyona başvuran bir kişi engellilere zorunlu indirim uygulamayan firmalara ceza verilmesini ve engelliler haftasında engelli çalışanların bir hafta boyunca idari izinli sayılmasını önerdi.

"TÜM İLLER BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNE ALINSIN"

Komisyonda tüm illerin büyükşehir statüsüne alınmasının talep edildiği dilekçeler de yer aldı. Dikkat çeken başvurular arasında sokak düğünlerinin yasaklanmasıyla Antarktika kıtasına turistik ziyaretler düzenlenmesi talepleri de vardı.

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"MADENİ PARA ÜRETİMİ VE KULLANIMI KALDIRILSIN"

Madeni para üretimi ve kullanımının kaldırılması talebi ile karekod uygulamasının durdurulmasını içeren dilekçeler de dikkat çekti. Tokat'ın Turhal ilçesinden başvuran bir kişi ise trafik kazasına müdahale edip yaralılarla ilgilendiği için kendisine takdir belgesi verilmesini talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
madeni para dilekçe tbmm
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