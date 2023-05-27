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Madeni para sorununa kredi kartı çözümü! Darphane verilerinde ortaya çıktı: 10 kuruş, 25 kuruş, 1 TL…

27.05.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darphane’nin madeni para üretimi 2023 yıl başından bu yana azalmaya devam ederken piyasada bozuk para sıkıntısını da gündeme getirdi. Madeni para bulamayan esnaf, müşterilerine para üstü vermek için arayışa girdi. Sadece madeni para değil 5 TL, 10 TL ve 20 TL’lik banknot bulmanın da artık güçleştiğini dile getiren esnaflar, müşterilerinden kredi kartı ile ödeme talep etmeye başladı. İşte haberin detayları…

Madeni para sorununa kredi kartı çözümü! Darphane verilerinde ortaya çıktı: 10 kuruş, 25 kuruş, 1 TL…

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre 2023 Nisan ayı itibarıyla tedavüle verilen madeni para miktarları belli oldu. Yılın ilk 4 ayında 203.2 milyon adet madeni para dolaşıma girerken son 4 ayda 5 kuruş hiç üretilmedi. Yılın başından bu yana madeni para basımında gözle görülür bir düşüş yaşandığı verilere yansıdı. Mart ayında 35.8 milyon adet 1 TL tedavüle sokulmasına karşın Nisan ayında bu rakam 24 milyona geriledi. Söz konusu ayda diğer madeni para üretimi de azalırken 6.8 milyon 50 kuruş ve 6.1 milyon adet 10 kuruş tedavüle verildi, 25 kuruş ise hiç üretilmedi.

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ESNAF MADENİ PARA ARAYIŞINDA

Dolaşımdaki madeni paranın azalması alışverişte yeni bir soruna kapı araladı. Habertürk TV’de yer alan habere göre, bakkalın, dönercinin, simitçinin kısaca esnafın derdi ortak. Esnaf müşterisine para vermek için kasasında bozuk para bulamıyor.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan esnaflar, “Bozuk para sıkıntısı yaşıyoruz. Bulamıyoruz. Bazen çok sıkıştığımız zamanlar olduğunda dükkanı bırakıp sağa sola komşulardan para bozdurmaya çalışıyoruz. Özellikle madeni para verme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

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5, 10, 20 TL BULMAK DA ZORLAŞTI!

Alışverişteki bozuk para sıkıntısının ise sadece madeni parada değil kağıt parada da yaşandığı belirtildi. Madeni paraların yanı sıra kağıt 5 TL ve 10 TL de bulunamıyor. Müşteriden 100 TL ya da 200 TL gibi banknotlarla ödeme alan esnafların para üstü olarak 5, 10 ve 20 TL’lik banknot bulmakta zorlandıkları öne sürüldü.

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BOZUK PARA SORUNUNA KREDİ KARTI ÇÖZÜMÜ

Sadece esnafın değil alışverişte nakit para kullanan vatandaşın da alışverişte bozuk para bulmakta zorlandığı öğrenildi. Esnafın da bozuk para bulmadığı zaman müşteriden varsa kredi kartı talep ettiği dile getirildi.

“Kredi kartı ile ödeme almamız bizim işimizi daha kolaylaştırıyor” diyen esnaf, “Çünkü bozuk para aramak zorunda kalmıyoruz” şeklinde konuştu.

MADENİ PARADA AĞIRLIK DEĞİŞTİ

Öte yandan Darphane geçtiğimiz aylar 14 yıl sonra ilk kez madeni paralarda değişiklik kararı almıştı. Maliyeti yükselen 1 TL'nin gramajı 8,1 gramdan, 6,6 grama, 50 kuruş ise 6.8 gramdan 5.5 grama düşürüldü. Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı. Üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı.


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