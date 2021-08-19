Madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25'e çıkarıldı! Karar Resmi Gazete'de

Alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun gibi madenlerin yer aldığı Maden Kanunu'nda ki devlet hakkı oranı yüzde 25'e çıkarıldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Maden Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Buna göre; kanun kapsamındaki madenlerden alüminyom, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı olarak uygulanacak.

DEVLET HAKKI OCAK BAŞINA FİYATTAN ALINIYOR

Devlet Hakkı, maden sahalarında yapılan üretimin satışı sırasında devlete ödenen bir pay olarak tanımlanıyor ve ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki fiyatından alınıyor. Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması hâlinde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatı olarak tanımlanıyor.

Madenlerden alınan devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan ediliyor.



