Mahalle arasında ateş pahasına yapıyorlar! 1 aylık kira bedeli istendi 'Normal mi?'

Hayat pahalılığı vatandaşın gündeminden düşmüyor. Maliyetlerin artması hizmet sektöründeki fiyatlarında katlanarak yükselmesine neden oluyor. Fiyatlar tüketicinin elini yakarken dönem dönemde sosyal medya kullanıcıları fiyatların yüksekliği ile ilgili tepkilerini dile getiriyor.

16 BİN LİRA İSTEDİLER

Sosyal medya kullanıcısı mahalle kuaföründeki ücretlere adeta isyan etti. Kullanıcı, mahalle kuaföründe ombre yaptırmak istediğini ancak fiyatı duyunca şok olduğunu belirtti.

Genç kadın, işlemin 4-5 saat civarında sürdüğünü kaydederek, şu cümleleri kurdu:



"Geçen gün saçıma ombre attırmak için bir kuaföre uğradım. Mahalle arasında, samimi bir yerdi. Fakat bana 16 bin TL fiyat çıkardılar. Bu fiyat sizce normal mi?"16 bin TL gerçekten çok yüksek geldi. Fiyat algımızı yitirdiğimizi düşünüyorum"

Kadının paylaşımı kısa sürede çok sayıda tepki alırken "artık saç yaptırmak lüks haline geldi" yorumları yapıldı.