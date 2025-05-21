Mahfi Eğilmez'den faiz yorumu: "Temmuz toplantısını indirim yapmadan geçemeyecekler"

Mahfi Eğilmez, Trump'ın tarife anlaşmalarında yumuşaması, enflasyonun düşüş trendine girdiğini ve piyasaların faiz indirimi beklentisi doğrultusunda Merkez Bankası'nın haziran ayı olmasa bile temmuz ayında faiz indirimini düşünebileceğini belirtti. CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında düşüncelerini dile getiren Eğilmez, şu açıklamaları yaptı:

"MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bundan 1 ay evvel güncelleme olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda çok da ihtiyaç görünmüyor. Trump'ın tavrı değişti, yumuşama var. Revizyon yapmak şu aşamada gerekmeyebilir. Yazı görüp ondan sonra bakmak lazım. Yurt içinde ve dışında olup bitene bakınca şu anda yukarı yönlü revizyonu gerektirecek bir şey yok. Merkez Bankası'nın gözlüğüyle bakınca sıraladıkları gerekçeler hiçbir adım atmamasını gerektiriyor. Kendi gözlüğümle bakınca da aynı durumdayım. Ama asıl ağustos, eylülden sonra bakacağım. Mal fiyatlarının artış hızında yavaşlama var. Hizmetlerde inanılmaz yükselme var. Sırta masaj yapan bir alet aldım. Bunu 750 liraya aldım. Geçen 3 lahmacun 750 lira. Lahmacunun bu fiyatta olduğu yerde böyle bir aletin 4-5 bin lira olması lazım."

"Piyasalarda inanılmaz bir faiz indirimi baskısı var. Firmalar zor durumda. Kapanan ufak çapta şirketler var. Hepsinin baskısı faizin indirilmesi yönünde. Haziranda olmazsa bir sonrakinde faiz indirimi gelecektir diye tahmin ediyorum. Temmuz toplantısını indirim yapmadan geçemeyecekler diye düşünüyorum."

"REZERVLERDE ESKİ OLUMSUZ GİDİŞ DURDU"

"Büyük risk görülen döviz patlar diye herkesin dövize koştuğu yerden tekrar bu tarafa döndük. Swap hariç net rezervler 65 milyar dolardan 10 milyar dolarlara indi. Ama tekrar 40 milyar dolarlara doğru geliyoruz. Faiz yüksek devam ediyor. Dövizden çıkıp TL'ye dönünce kur da kendine geliyor. Bu paralar satılınca Merkez Bankası rezervleri güçleniyor. 16 Mart'tan sonra ne olduysa onun tersine doğru hareket başlamış gözüküyor. Çok büyük bir rezerv patlaması yok ama eski olumsuz gidiş durdu."

"Doğurganlık oranının düşüşü son 10-12 yıldır devam ediyor. Ekonomik nedenler etkili, şehirleşme etkili. Özel okullarda inanılmaz fiyatlar var. Bir çocukta kalıyor. En önemli nedenlerinden biri ekonomik nedenler. Aile sayısı da 3,1'lere gerilemiş durumda, daha da gerileyecek öyle görünüyor."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır