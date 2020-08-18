FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı

Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Yıllardır kullandığı kredi kartından aidat alan ve talebine rağmen iadeye etmeyen bankayı dava eden vatandaşın mahkemesinden milyonları ilgilendiren bir karar çıktı. Artık banka tüketiciyle müzakere etmeden kart aidatı alamayacak. Tüketiciler, müzakeresiz kesilen aidatları geri alabilecek.

Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kredi kartı aidatını almak için hakem heyetine başvuruda bulunan bir tüketicinin, heyet tarafından haksız karşılandığını, ardından da Tüketici Mahkemesi’ne giderek itirazda bulunduğunu söyledi. Gündüz, kredi kartı aidatına karşı açılan davada emsal kararın çıktığını belirterek, “Tüketici yıllardır kullandığı kredi kartına aidat ücreti tahsil eden ve talebine rağmen iade etmeyen bankaya karşı dava açarak, milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren emsal bir karar çıkmıştır. Banka tüketiciyle müzakere etmeden kart aidatı alamayacak. Tüketiciler, müzakeresiz kesilen aidatları geri alabilecek" dedi.

'KARAR ARTIK BAĞLAYICI DEĞİLDİR'

Mahkemenin, tüketiciyle müzakere edildiği ispatlanmadan kart üyelik ücreti alınmasının haksız şart olacağına hükmettiğini anlatan Gündüz, sözlerine şöyle devam etti:
“Mahkeme, bankaların kart ücreti için dayanak gösterdiği BDDK düzenlemesinin tüketici mahkemelerini bağlamayacağını da hüküm altına alarak, Yargıtay kararı uyarınca sadece zorunlu masrafların tüketiciden istenebileceğini, ancak kart üyelik ücretinin zorunlu masraf olmadığını kararlaştırdı. BDDK yönetmeliğinde yer alan, ‘kredi aidatı alınabileceğine’ dair husus bu karar sonrası artık tüketiciler açısından bağlayıcı değildir. Kendileriyle müzakere edilmeden kartlarından ücret kesilen her tüketici parasını geri talep etmeli."

'AİDAT KESİLENLER HEYETE BAŞVURMALI'

Aidat kesilen vatandaşları bu kararı emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetlerine başvurması gerektiği konusunda uyaran Başkan Gündüz, “Karar aynı zamanda Tüketici Hakem Heyetlerine güçlü bir emsal oluşturuyor. Kararda ayrıca, kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabileceğine de dikkat çekilmiş. Aidat, kabusu artık bitmiştir. Sadece banka, tüketiciye aidatsız kart sunar ve bunun yanı sıra da aidatlı kart kullandırmak için müzakere edip müşterinin onayını alırsa, aidatın alınması yasal hale gelebilir" dedi.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
Alman hükümetinden Lufthansa'ya yeşil ışıkAlman hükümetinden Lufthansa'ya yeşil ışık
TOGG fiyatı açıklandı mı? TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman çıkıyor? İşte yerli otomobil ile ilgili gayri resmi bilgiler!TOGG fiyatı açıklandı mı? TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman çıkıyor? İşte yerli otomobil ile ilgili gayri resmi bilgiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
İkinci el araba satışı yapanlara büyük ceza!
İkinci el araba satışı yapanlara büyük ceza!
Merkez Bankası'ndan yeni hamle!
Merkez Bankası'ndan yeni hamle!
Bakan duyurdu: Başvuru sayısı 13 bine ulaştı
Bakan duyurdu: Başvuru sayısı 13 bine ulaştı
Altın yükseliyor! Kritik seviyeyi aştı
Altın yükseliyor! Kritik seviyeyi aştı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yabancı analistlerden tahminler!
Yabancı analistlerden tahminler!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altında sert düşüş devam ediyor!
Altında sert düşüş devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Alman hükümetinden Lufthansa'ya yeşil ışık
Alman hükümetinden Lufthansa'ya yeşil ışık
Aile Danışmanlığı hizmetine başvuru sayısı 13 bine ulaştı
Bakan duyurdu: Başvuru sayısı 13 bine ulaştı
Kredi sicili kötü olan vatandaşlara müjde! Yeni düzenlemeye dair detaylar...
Kredi sicili kötü olan vatandaşlara müjde!
Altının ons fiyatı 2 bin doların üstüne çıktı! Uzmanından altın fiyatlarında dramatik dönüş açıklaması!
Uzmanından altın fiyatlarında "dramatik dönüş" açıklaması!
Merkez Bankası'ndan bir sıkılaştırma hamlesi daha
Merkez Bankası'ndan yeni hamle!
Araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlardan önemli uyarı!
Araç fiyatları düşecek mi? Uzmanlardan önemli uyarı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.