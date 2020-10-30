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Mahkemeden trafik cezasıyla ilgili emsal karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir otomobil sürücüsüne fahri trafik müfettişi tarafından yazılan ceza, 'Delil fotoğrafı ve videosu' olmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği’nce iptal edildi.

Mahkemeden trafik cezasıyla ilgili emsal karar

Bilecik’te aracıyla seyir halinde bulunan M.U. isimli bayan, araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu iddiasıyla fahri trafik müfettişlerince kendisine kesilen cezayı tebligat yoluyla öğrendi. Bunun üzerine avukatına başvuran M.U., konuyu yargıya taşıdı. Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan başvuruda, “İtiraza konu cezanın fahri trafik müfettişince tutanak tutulmak suretiyle kesildiği, ihlale ilişkin delil niteliğinde fotoğraf veya video kaydı bulunmadığı" gerekçesiyle cezanın iptali istendi. İtirazı yerinde gören Sulh Ceza Hakimliği, cezayı iptal ederek, ödenen paranın M.U.’ya geri verilmesini kararlaştırdı.

Öte yandan, Bilecik Sulh Ceza Hakimliği’nce alınan bu kararın emsal teşkil edeceği belirtildi.

KAYNAK:İHA

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