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Majorel, Türk şirket Mayen’i satın alıyor

22.11.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüksemburg merkezli Majorel Group, Türk iletişim merkezi çözümleri firması Mayen Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş’yi satın almak için sözleşme imzaladığını açıkladı.

Majorel, Türk şirket Mayen’i satın alıyor

Yeni nesil, uçtan uca müşteri deneyimi (CX) çözümleri sunan Majorel Group, müşteri deneyimi şirketi Mayen'in yüzde 80'ini satın aldı.

Majorel'den yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg merkezli ve borsaya kote olan Majorel Group Luxembourg S.A., dünyanın beş kıtasında 31 ülkede, 66 bin 800'den fazla ekip üyesine ve 60 dilde doğudan batıya küresel bir ayak izine sahip.

Müşteri deneyimini teknolojiyle güçlendirerek uçtan uca CX çözümlerinde ve hizmetlerinde uzmanlığı bulunan Majorel Group; farklı endüstrilere özel dijital tüketici etkileşimi, müşteri deneyimi danışmanlığı ve yenilikçi dijital çözümler servisleri sunuyor.

Satın alma sonrasında Mayen, Majorel'in Almanya ve Doğu Avrupa bölgesine bağlı olacak ve yoluna "Majorel Türkiye" olarak devam edecek. Mayen Türkiye Üst Yöneticisi ( CEO) Soner Cesur mevcut görevine devam ederken, ayrıca yeni dönemde Majorel Türkiye'nin bağlı olacağı Almanya ve Doğu Avrupa bölgesinin yönetim kurulu üyesi olarak ilave bir sorumluluk alacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Majorel Group CEO'su Thomas Mackenbrock, "Mayen'in 3 bin 500'den fazla ekip üyesini Majorel ailesine dahil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu satın alma, özellikle yakın kıyı hizmetlerle ilgili olarak, EMEA'da zaten lider konumumuzu daha da pekiştiriyor. Ayrıca, Mayen ekibinin derin müşteri deneyimi uzmanlığı aracılığıyla uluslararası müşterilerimize özellikle küresel internet sektöründe genişletilmiş hizmetler sunmamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Mayen Türkiye CEO'su Soner Cesur da satın almaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Majorel ailesine katılmak, dünyanın en önde gelen CX çözümleri sağlayıcılarından birinin parçası olmanın tüm avantajlarını bir araya getiriyor; daha da fazla uzmanlığa, kaynağa ve fırsata erişim imkanı bulmak, insan odaklı kültürlerle bir araya gelmek demek. Majorel hikayesinin bir parçası olacağımız için hepimiz adına çok heyecanlıyım. Bu birleşme, Türkiye organizasyonundaki tüm çalışanlar için genişletilmiş ve farklı sorumluluklar demek." (AA)

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