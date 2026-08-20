FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Makine sektöründen 7 ayda 16,5 milyar dolarlık ihracat

Makine sektörünün ihracatı, ocak-temmuz döneminde 16,5 milyar dolar oldu.

Makine sektöründen 7 ayda 16,5 milyar dolarlık ihracat

Makine İhracatçıları Birliğinden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, yılın 7 ayında 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde makine ihracatında miktar bazında düşüş yaşansa da ihracat birim fiyatlarındaki yüzde 9'luk yükseliş, geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 1,7 artış sağladı.

En fazla makine ihracatı yapılan iki ülke, ihracatın yüzde 8,4 artışla 2 milyar dolar seviyesine yaklaştığı Almanya ile yüzde 28,9 yükselerek 1,4 milyar dolar seviyesine ulaştığı ABD oldu. 7 aylık dönemde makine ihracatının 95 milyon dolara yaklaştığı Suriye pazarında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 artış gerçekleşti.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, Suriye'nin yeniden yapılanma ve sivil sanayi altyapısını ayağa kaldırma sürecinin güçlü bir ticari potansiyelin küllerinden doğmasını beraberinde getirdiğini belirtti.

Bölgede oluşan yeni rekabet ortamını değerlendiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İç savaş öncesinde yıllık ortalama 1,5 milyar dolarlık makine ithalatı gerçekleştirilen Suriye pazarında, 10 yılı aşkın süredir devam eden yıkıcı çatışmalar sanayi yatırımlarını sekteye uğratarak ticari anlamda önemli bir potansiyelin israf edilmesine neden olmuştu. Ancak ülkenin 2025'te yeniden toparlanma evresine girmesiyle birlikte Suriye'nin toplam makine ithalatının önceki yılın iki katına çıkarak güçlü bir sıçrama yapması ve 378 milyon dolara ulaşması, sahadaki teknolojik yenilenme ve altyapı ihtiyacının ne denli bir ivme kazandığının somut kanıtı oldu.

Türk makine sektörü 2010'da beşinci sırada yer aldığı bu pazarda, 2025'te önceki yıla göre yüzde 174,6 artışla 148 milyon dolara ulaşarak Çin'i geride bırakıp birinci sıraya yerleşti. Pazarda metal, plastik, gıda ve tekstil makineleri başta olmak üzere kilit sanayi kollarında ihtiyaç artarken, Çinli ve Avrupalı üreticilerin pay kapma mücadelesi de alevleniyor. İç savaşın zorlu koşullarında dahi sahayı terk etmeyerek pazar liderliğini ele geçiren Türk makine sektörü için rekabet koşullarına uygun bazı yeni düzenlemeler gerekiyor."

Yılmaz, Türkiye ve Suriye hükümetlerinin çabalarıyla canlanan ticaret koridorları ve orta vadede hedeflenen 10 milyar dolarlık ikili ticaret perspektifinin bu sıçramayı destekleyen elverişli bir zemin sunduğuna dikkati çekerek, "Suriye pazarında krizin tam ortasında elde ettiğimiz bu güçlü konumu koruyabilmemiz için rakiplerimizin devlet destekli agresif finansman hamlelerine karşı direncimizi sürdürebilmemiz gerekiyor. Bu da sahadaki operasyonel gücümüzü destekleyecek finansman araçlarının devreye alınmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin, Türk Eximbank'ın risk sınıflandırmasında en yüksek risk grubu olan 7'nci kategoride yer almasının ihracatçıları yüksek prim oranları nedeniyle önemli bir finansal ve bürokratik engelle karşı karşıya bıraktığını kaydeden Yılmaz, alıcı kredisi mekanizmasının kapalı olmasının da özellikle Avrupalı rakiplere ciddi finansman avantajı sağladığını belirtti.

Yılmaz, savaşın yıkıcı etkilerinin geride kalmaya başladığı ve yeniden imar bütçelerinin devreye girdiği yeni dönemde devam eden bu tür kısıtlayıcı uygulamaların işletmelerin hareket alanını daralttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Suriye'nin, Eximbank nezdinde riskli ülkeler kapsamından çıkarılmasının tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. İhracat kredi sigortası süreçlerinde esneklik sağlanması ve pazara özel Eximbank destek mekanizmalarının ivedilikle kurgulanması gerektiğine inanıyoruz. İhracatçıların risk primi yükünü hafifletecek ve rekabetçi gücünü pekiştirecek bu adımlar, hem Türk makine sektörünün bölgedeki lider varlığını teminat altına alacak hem de Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine çok daha etkin biçimde omuz vermemizi sağlayacaktır."

İhracatçıların Suriye ile ticarette yaşadıkları sorunları tespit etmek üzere üye firmalarla istişarelerde bulunduklarını belirten Yılmaz, Suriye gümrüklerinde ton başına alınan vergilerin 10 katına çıkması ve Türk ürünlerinin Uzak Asya ürünleriyle aynı gümrük tarifesine tabi tutulmasının bazı alt sektörleri etkilediğini bildirdi.

MAİB Başkanı Yılmaz, özellikle niteliği gereği büyük kütleye sahip makinelerin hem ağırlık hem de değer bazlı gümrük vergileri nedeniyle iki yönlü maliyete katlanmaya başladığını kaydederek, şu açıklamada bulundu:

"Operasyonel anlamda bir diğer sıkıntı da ödeme kanallarının çeşitliliği konusunda. Doğrudan bankacılık kanalları çalışmadığı için ülkemize döviz büroları üzerinden yapılan transferler, ihracatçının döviz dönüşüm desteklerinden mahrum kalmasına yol açıyor. Bunların çözümsüz konular olmadığını, Bakanlıklarımızın kademeli bir şekilde çözüm için çabaladığının farkındayız. Bu noktada önemli olan sahada olmaya devam etmek, Suriye'deki alıcı firmaların rakiplerimizin markajından etkilenmemesini sağlamak. Bu amaçla ağustos ayı sonunda düzenlenecek olan ve Türkiye'nin milli katılım organizasyonunu gerçekleştireceği 63. Şam Uluslararası Fuarı'na titizlikle hazırlanıyoruz. Şam'daki temaslarımızda Türkiye ile ticari ortaklığın nasıl bir kazan-kazan modeli yaratacağını, Suriyeli firmalara bire bir anlatacağız."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin korunması için 6 ayda 13,1 milyar lira harcadıTarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin korunması için 6 ayda 13,1 milyar lira harcadı
Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldıÇin'de kredi faiz oranları sabit kaldı

Anahtar Kelimeler:
İhracat makine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade! 'Alihan Kuriş biliyordu'

Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade! 'Alihan Kuriş biliyordu'

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Resmen duyuruldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmen duyuruldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını

İkinci el piyasasına 20 bin adet 'ucuz' araç akını

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.