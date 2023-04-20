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MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: 21 Nisan 2023 Malatya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri

20.04.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya bayram namazının saat kaçta kılınacağı hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Bayram sabahı cami yolunu tutacak olanlar il il namaz vakitlerini merak ediyorlar. 21 Nisan Cuma günü yani bayramın ilk günü her ilde cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Peki, Malatya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitlerini il il açıkladı. İşte tüm merak edilenler...

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: 21 Nisan 2023 Malatya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri

Malatya bayram namazı vakti tüm müslümanlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Bayram namazı 21 Nisan cuma sabahı camilerde cemaatle birlikte kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2023 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. İşte Malatya bayram namazı vakti...

Ramazan Bayramı namaz saatleri açıklandı. Bayram namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Malatya'da bayram namazı 06:14'te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI 3

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

BAYRAM NAMAZI 2

1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI 4

2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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