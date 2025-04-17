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Malezya'nın para birimi nedir? Malezya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan Malezya, batı ve doğu olmak üzere 2 farklı kara parçasına ayrılmış bir ülkedir. 13 adet eyaletten oluşan ülkede yönetim şekli parlamenter monarşidir. Ayrıca ülkede 878 adet de ada bulunmaktadır.

Malezya'nın para birimi nedir? Malezya'nın para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Birçok farklı evreden geçen ve köklü bir tarihçeye sahip olan Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur şehridir. Bu şehir aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Ülkenin yönetim merkezi Putrajaya olarak belirlenmiştir. Hükümet ise federal parlamenter anayasal seçimli monarşidir. Birleşik Krallık’tan 1957 yılında ayrılan ülkede 1963 yılında federasyon kurulmuştur.

Malezya'nın para birimi nedir?

Malezya, Güneydoğu Asya ülkelerinden biridir. Kuzeyinde Tayland, Brunei ve Güney Çin Denizi, doğusunda Celebes Denizi, güneyinde Singapur, Malakka boğazı ve Endonezya ile batısında Gint Okyanusu ile birleşen Andaman Denizi ile çevrili bir ülkedir. Ekvatoral iklimin hakim olduğu Malezya’da Muson rüzgarlarının etkisi de görülür.

Özellikle Ocak ve Mayıs aylarında sürekli olarak yağış görülür. Ülkedeki nem miktarı %80’e kadar ulaşabilir. Farklı bölgelerde yıllık yağış ortalaması çeşitlilik gösterir. Günlük sıcaklık dereceleri alçak kısımlarda 21 derece ile 32 derece arasında değişebilir.

Ülke, diğer Güneydoğu Asya ülkelerine göre kısmen daha zengin bir ülke kabul edilir. Düşük kabul edilebilecek milli gelir vergileri, hızlıca büyüyen ihracata odaklı ekonomi bu durumun nedenleri arasında yer alır. Maden açısından oldukça zengin bir ülke olarak kabul edilen Malezya’nın para birimi Ringgit’tir.

Malezya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Dünya genelinde kabul gören resmi para birimi kodu standardı ISO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) 4217 standardı tarafından düzenlenmektedir. Bu standarda göre tüm ülkelerin kullandıkları para birimleri üç haneli kodlarla kısaltılır. Kısa kodlar ise para piyasalarında ya da döviz bürolarında geçerli kabul edilir.

Malezya’da kullanılan para birimi Malezya ringgitidir. Bir Malezya ringgiti alt para birimi olan 100 adet sen’e bölünebilmektedir. Bu para biriminin uluslararası standartlara göre üç haneli kodu ise MYR olarak belirlenmiştir. Tüm para piyasalarında bu para birimi MYR kodu ile işlem görür.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya para
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