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Mali'nin para birimi nedir? Mali'nin para biriminin kodu ve sembolü

Mali ya da resmi olan ismi ile Mali Cumhuriyeti denize kıyısı olmayan ve Batı Afrika’da yer alan bir ülkedir. Ülkenin başkenti Bamako kentidir. Nüfusu yaklaşık olarak 19 milyon olan ülkede nüfusun yarısından fazlasını 25 yaş altındaki kişiler oluşturmaktadır. Sekiz bölgeden oluşan ülke Afrika’nın en büyük üçüncü altın üreticisi olarak kabul edilmiştir.

Mali'nin para birimi nedir? Mali'nin para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Mali’nin bugün bulunduğu bölgede daha eskiden Gana İmparatorluğu hüküm sürmüştür. Onlardan sonra gelen Mali İmparatorluğu ise bölgeye bugünkü adını vermiştir. Ülkenin hem başkenti hem de en büyük olan şehri Bamako’dur. 13 kadar dil ülkede resmi dil olarak kabul edilmiştir ve konuşulmaktadır. Çalışma dili ise Fransızca olarak belirlenmiştir. Arapça, Fulanice, Tamaşekçe, Bambara dili, Boboca, Bozoca ülkede konuşulan dillerden bazılarıdır.

Mali'nin para birimi nedir?

Oldukça eski ve geniş bir tarihi bulunan Mali’de askeri cunta altında üniter başkanlık sistemi geçerli kabul edilmiştir. Mali Cumhuriyeti 22 Eylül 1960 yılında ilan edilmiştir. Yüzölçümü 1.240.192 kilometre kare olan Mali’nin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma ve madenciliğe dayalıdır. En önemli doğal kaynakları uranyum, altın ve tuzdur.

Mali’de yıl içindeki sıcaklık dereceleri normal şartlar altında 12 derece ile 31 derece arasında değişkenlik göstermektedir. Nadir olarak sıcaklık 10 derecenin altında ve 33 derecenin üzerinde olur. Hava yıl boyunca ılık olur. Yağmurlu sezonlarda hava basık ve kapalıdır. Kurak sezonlarda ise havada genel olarak parçalı bulutlu bir durum hakimdir. Ülkenin para birimi ise Batı Afrika CFA Frangı'dır.

Mali'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217 para birimi kodu olarak da bilinmektedir. ISO 4217, ülkelerin kullandığı ve resmi olarak kabul ettiği para birimlerine ait kısaltmaları belirler. Bu üç haneli kodlar ya da kısaltmalar ile par birimleri uluslararası para piyasalarında ve döviz bürolarında işlem görür.

Mali’de kullanılan ve geçerli olan para birimi Batı Afrika CFA Frangı'dır. Uluslararası standartlara Batı Afrika CFA frangının ISO 4217 kodu XOF olarak kabul edilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
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