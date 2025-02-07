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Maliye artık kasanızda oturuyor! 1 yılda 12 kez denetleyecekler, yüzde 20 ayrıntısına dikkat!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.02.2025 07:39
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Kayıt dışılık ile mücadele kapsamında denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı bu kapsamda 81 ilin defterdarına yazı göndererek toplu hasılat ve toplu denetim çalışması yapılmasını istedi. İşletmelerin hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20 oranında fark olması durumunda işletme sahipleri izaha davet edilecek.

Maliye artık kasanızda oturuyor! 1 yılda 12 kez denetleyecekler, yüzde 20 ayrıntısına dikkat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışılığı önlemek, vergi kaçakçılığına son vermek için denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Tüm alanlarda kayıt dışılığı önlemek için Bakanlık çalışmalarına son sürat devam ederken Gelir idaresi Başkanlığı 81 ilin defterdarına yazı gönderdi. Buna göre Maliye işletmelerin kasasına oturmaya başladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda kayıt dışılık ile mücadele için sabahtan akşama kadar kasaya oturup hasılat tespiti yapacaklarını belirtmişti. Bakan Şimşek, bunun için yetki talep edeceklerini belirterek beyanla hasılatın uyumlu olmadığı durumlarda izaha davet edeceklerini aktarmıştı.

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3 ŞUBAT'TA BAŞLADI!

Buna ilişkin yasal düzenleme Resmi Gazete'de 1 Ağustos 2024'te; 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek şekilde yayımlanmıştı. Yasal düzenlemede öngörülen amaç doğrultusunda; Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilin defterdarlığına yazı göndererek 3 Şubat-31 Temmuz arasında mükellefler nezdinde toplu hasılat ve toplu denetim çalışması yapılmasını istedi. Bakanlık ilk başta kira geliri elde edenlere yönelik saha denetimlerinin ardından büyük mükelleflere denetimlerine başladı. Son olarak elde ettiği geliri beyan etmeyen veya eksik beyan eden sanatçıları incelemeye alan Maliye, sorun gördüklerini izaha davet etmeye başladı.

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İLK DENETİM LOKANTALARDAN

Ekonomim'in haberine göre, Maliye'nin personeli denetimlere yeme-içme yerlerinden başladı. İşletm kasasına oturan Maliye personeli, Z raporlarından günlük hasılatlara kadar tek tek tüm denetimleri yaptı.

Hasılat tespiti 1 ayda 3 kez olmak üzere 1 yılda 12 kez yapılacak. Yapılan denetimlerde hasılat ile beyan edilen miktar arasında yüzde 20 fark olması durumunda ise işletme sahibi izaha davet edilecek.

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PİŞMANLIK HAKKINIZ OLMAYACAK

Ankara Eski Defterdar Vekili YMM Bülent Ak, izaha davet edilen mükelleflerin pişmanlık hükmünden faydalanamadıklarını belirtti ve davet yazısını aldıktan sonra 30 gün içinde izahta bulunması gerektiğini kaydetti. Ak, eksik vergi beyanını tamamlayarak düzeltenlerin, gecikilen her ay için gecikme zammı hesaplanacağını söyledi. Ak, söz konusu tutarın 1 ay içinde ödenmesi halinde vergi ziyaı cezasının yüzde 20 oranında kesileceğini, fakat bu durumun vergi incelemesi yapılmasına engel teşkil etmeyeceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir idaresi başkanlığı
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