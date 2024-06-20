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Maliye peşine düşünce evlerini başkasının adına yapan Eylül Öztürk, Aymira Kocaklı, Meriç Keskin… Cezadan kaçamadılar!

20.06.2024 15:57
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Instagram fenomenlerini radarına aldı. Tanınmış kişilere sosyal medyadaki reklamları yüzünden para cezası kesildi. Ceza kesilen kişiler arasında maliye soruşturması sonrasında ABD’ye para kaçırdığı iddia edilen Eylül Öztürk de var.

Maliye peşine düşünce evlerini başkasının adına yapan Eylül Öztürk, Aymira Kocaklı, Meriç Keskin… Cezadan kaçamadılar!

Eylül Öztürk’ün maliye ve kayyum çalışması öncesi kendisi adına olan evleri başkasına devrettiği iddia edilmişti.

Reklam Kurulu daha önce sosyal medyadan yapılan reklamlarda reklam olduğunu belirten etiket ve ibareler kullanılması konusunda kural getirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler özellikle Instagram üzerinden reklam yapıyor. Bir çok ünlü isim de reklamları dolayısıyla Reklam Kurulu tarafından incelenerek cezaya tabi tutuldu.

Reklam Kurulu tarafından ceza kesilen isimler arasında; Eylül Öztürk'ün markası da (Eylül Öztürk Nail Spa Ataşehir) yer aldı. Bu kapsamda güzellik merkezine "Sağlık alanında faaliyeti olmayan kuruluşun, inceleme konusu tanıtımlarda, tabipler tarafından uygulanması gereken ve güzellik salonlarında uygulanmasına izin verilmeyen çeşitli tıbbi tedavi yöntemlerinin isimlerini sayarak bu alanda hizmet verdiği ve sağlık alanında faaliyet gösterdiği yönünde izlenim uyandırdığı, ancak söz konusu tıbbi işlemlerin doktor kontrolünde ve sağlık kuruluşları bünyesinde uygulanması gerektiği ve söz konusu tıbbi işlemlerin yetkili kişilerce dahi tanıtımının yapılmasının mevzuat gereği yasak olduğu" gerekçesiyle reklamları durdurma cezası verildi.

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GÜZELLİK MERKEZİ SAHİPLERİ CEZA YEDİ

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi işletmecisi Aymira Koçaklı'ya da reklamları durdurma cezası kesildi. Ceza kesilen diğer isimler arasında Alev Ketboğa & Gamze Karagür Güzellik Salonu, Sevim Alan Güzellik Merkezi de yer alıyor.

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'e Instagram üzerinden verdiği linkler için ceza kesildi. Alişan'ın eşi ve Instagram'da içerik üreticisi olan Buse Tektaş'a da ceza kesildi. Fenomenlerin Instagram üzerinden verdikleri linkler Bakanlık radarına takıldı.

Öykü Doğan- İdil Atay, Özlem Turgut, Rabia Toprak da reklam durdurma cezası alan isimler arasında.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Express


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Ticaret Bakanlığı
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