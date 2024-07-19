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Maliyeden 'hayalet' avı: Sayıları 30 binden fazla! Devlete bir kuruş vermemişler

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.07.2024 09:26
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıtdışılıkla mücadele kapsamında hazırladığı vergi paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'ndayken çarpıcı bir veri de gündem oldu. Ülke genelinde 30 bin 378 kişinin vergi vermeden dükkan, ofis, işyeri gibi 'hayalet işletmeleri'nin olduğu ortaya çıktı.

Maliyeden 'hayalet' avı: Sayıları 30 binden fazla! Devlete bir kuruş vermemişler

Maliye, geçen yıl sahada yaptığı kısıtlı incelemelerle dahi 30 bin 378 kişinin mükellef olmadan kayıtsız iş yeri işletildiğini tespit etti. Maliye ayrıca mükellefin defter ve kayıt işlemlerini düzgün yapmayarak kazancını gizleyen 564 bin mükellef ile başkalarına ait POS cihazı ya da hesaplarını kullanarak devletin vergi kaybına yol açan 734 bin mükellefi yakaladı.

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Sözcü'de yer alan habere göre, 2023’te yapılan denetimlerle 30 bin 278 kişinin mükellef olmadan, yani kendisini devletten gizleyip hiç vergi ödemeden çalıştığını tespit eden Maliye, cezaların artırılmasıyla kayıt dışılığın azalacağı öngörüsünde bulundu. Defter tutmayan, beyannamelerini zamanında vermeyen, işe başladığını geç bildiren 854 bin kişiye 2023 ve 2024 yıllarında toplam 517 milyon lira; fiş, fatura kesmeyen 183 bin kişiye de 2 milyar 850 milyon lira ceza kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Maliye denetim vergi ofis dükkan
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