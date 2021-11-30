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"Maliyet artışları devam ederse simit 5 lira olacak"

30.11.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde artan maliyetlerden dolayı fırıncı esnafı ekmeğe zam talep ederken, bir talep de İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir'den geldi. Açıklamada, 100 gram simit 3.5 liraya çıkarken, maliyet artışları devam ederse eğer beş ay sonra fiyatların 5 TL’yi bulacağı belirtildi.

"Maliyet artışları devam ederse simit 5 lira olacak"

Un, yağ, elektrik, doğal gaz gibi birçok ürüne zam gelmesinin ardından fırıncı esnafları ekmeğe zam talep etmişti. Büyükşehirlerde tek tek yapılan zamların ardından bir talep de pantanecilerden geldi.

SİMİT 3,5 LİRA OLDU

Artan maliyet fiyatlarından dolayı İstanbul'da 100 gramlık simit 3,5 lira olurken, İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkarlar Odası, dün itibarıyla pastane ürünlerine de zam yaptı. Zam kararını alan İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, esnafın mevcut şartlarla en fazla 5 ay daha dayanabileceğini belirtti.

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"SİMİT 5 LİRAYI BULACAK"

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre Özdemir, "Biz nasıl dayanalım?" diyerek, 100 gram simit 3.5 liraya çıkarken, maliyet artışları sürerse beş ay sonra fiyatların 5 TL’yi bulacağını belirtildi.

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