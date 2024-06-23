Maliyetler uçuşa geçti: Evlenecek çiftlere kötü haber! Düğün, beyaz eşya, mobilya derken 1 milyon TL'yi buluyor!

Ramazan ve Kurban Bayramı'nın geride kalmasıyla düğünler hızlandı. Düğün alışverişi telaşındaki evlenecek çiftleri ise bu sene üzecek fiyatlar bekliyor. Maliyetler dudak uçuklattı. Beyaz eşyadan oturma grubuna, düğün salonundan ziynet eşyalarına kadar yapılan harcamalar minimum 1 milyon TL rakamına çıkıyor.

FİYATLAR ATEŞ PAHASI

Davetiye, çeyiz, altın, mobilya, beyaz eşya, ev kirası derken liste uzayıp gidiyor. Alınması gereken her bir kalemin fiyatı ise ateş pahası.

1 MİLYON TL'Yİ BULUYOR

Düğün yapmanın maliyeti 1 milyon TL'yi buluyor. Düğün alışverişini daha uyguna getirmek isteyen çiftlerin tercihi Eminönü oldu. Çeyizciler müşterilerin az olmasından, evlenecek çiftler ise fiyat pahalılığından şikayetçi.

Devletin 150 bin TL'lik evlilik kredisinin şartlarına takılan çiftler düğün hazırlıkları için borca girdi. Çeyiz hazırlamak ise en az 25 bin TL'yi buluyor.

GELİNLİK DENEMESİ BİLE ÜCRETLİ

Evlilik düğün denilince akla ilk gelen harcamalardan biri de gelinlik ve damatlık. Eminönü'nde 10 bin TL'den başlıyor, 55 bin TL'ye çıkıyor. Bazı gelinlikçiler ise gelinlik denemesi için bile ücret talep ediyor.

En uygun düğün salonu 50 bin TL'den başlarken sadece mobilya ve beyaz eşya için 350 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.







