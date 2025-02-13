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Maliyetlerin dışına çıkan esnafa dev ceza! Rekabet Kurumu uyardı! 'Artarak sürecek'

13.02.2025 12:31
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Ramazan ayına günler kala et fiyatları ile ilgili Rekabet Kurumu denetimlerini sıkılaştırdı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesinde kırmızı et sektöründeki fiyat dalgalanmalarına ilişkin uyarıda bulunarak "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla tarafı içine alacak şekilde genişleteceğiz" dedi.

Maliyetlerin dışına çıkan esnafa dev ceza! Rekabet Kurumu uyardı! 'Artarak sürecek'

1 Mart Ramazan ayının ilk günü olacak. Oruç tutacaklar Ramazan ayı hazırlığına başlamışken et fiyatları ile ilgili denetimlerde sürüyor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Kırmızı et piyasasına yönelik denetimlerinin iki boyutu olduğuna işaret eden Küle, hem kurum uzmanlarının firmalarda habersiz inceleme yaptığını hem de fiyatları sürekli takip ve analiz ettiklerini ifade etti.

CEZA UYGULAMALARI ARTARAK SÜRECEK

Başkan Küle, tarım ve gıda sektörüne yönelik inceleme ile ceza uygulamalarının artarak süreceğini belirterek "Ramazan ayı öncesi fiyat dalgalanmaları konusunda tüm kesimleri uyarıyoruz, gerekirse denetimlerimizi daha fazla tarafı içine alacak şekilde genişleteceğiz. Vatandaşlarımızın makul fiyatla gıda tedarik etmesi önceliklerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

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KÜLE'DEN ET FİYATLARI İLE İLGİLİ UYARI

Ramazan öncesinde sektörde faaliyet gösteren firmalar ve bazı birlik başkanlarınca fiyatlara ilişkin açıklamalar yapıldığını anımsatan Küle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medya aracılığıyla da kırmızı et fiyatları konusunda manipülatif birtakım söylemlerde bulunulduğunu gözlemliyoruz. Tüm sektör paydaşlarını yakından takip ediyoruz. Tüm tarafları arz-talep dengesi dışında birtakım davranışlar yoluyla fiyat artışına neden olacak davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarmak istiyorum."

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PARA CEZALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, maliyetlerle ilişkilendirilemeyen manipülatif fiyat dalgalanmaları ve buna neden olabilecek davranışların, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal şüphesi doğurduğuna dikkati çekerek "Para cezalarımız çok yüksek miktarlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle sektördeki tüm paydaşlar, fiyatlarını kendi maliyetleri ölçüsünde başka hiçbir etkiye maruz kalmadan oluşturmalıdır." diye konuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu et fiyatları ramazan ayı
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